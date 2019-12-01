與菊梓喬同奪《勁歌優秀選》兩獎 吳若希搏盡爭取一姐位置

問到吳若希年尾勁歌頒獎禮是不是誓要重奪星夢一姐之位，她幽默地說：「一向都不是，所以談不上重奪，應該說我今年會盡力做出好成績，爭取一姐位置是我的目標，不過在旅遊節目《森美旅行團3》中那個青花瓷造型，希望不會令我失去歌手身分，跌落最尾一姐地位啦！」吳若希又大讚優秀選提早錄影好貼心，讓她可以工作後趕回家吃晚飯，享受親子樂：「我一星期無見過個女喇！」

JW《逃生門》一擊即中

王灝兒（JW）笑言今年只推出過一首歌《逃生門》，也幸運得到獎項認同：「可謂一擊即中，實在要多謝大家支持，不過就沒太多信心在其他頒獎禮得獎。」她解釋今年其實並無偷懶，製作了5首歌，目前正趕工在年尾推出一首聖誕歌，希望帶出開心和愛的感覺給樂迷，而其餘歌曲因不同因素而暫緩推出。

天堂鳥獲獎開心到想喊

天堂鳥曾因合約糾紛，事業停滯不前，他們指相隔5年再攞歌曲獎，開心到想喊，是很大的鼓勵，又揚言年尾會參與所有樂壇頒獎禮，讓樂迷知道他們的存在。

成員Lincoln練舞斷手骨，傷勢已好轉，會繼續跳舞，但會聽醫生建議，康復前不做手撐地的舞姿，避免再受傷，其餘兩名成員笑言要他「舞照跳」，不容隊友懶惰，Lincoln不覺隊友殘忍：「他們都很關心我，有探病同餵我食提子。」他不諱言緋聞女友鍾晴也有傳信息慰問。

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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