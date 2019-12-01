聲討浙江衛視 高以翔粉絲提6大訴求

一名高以翔女粉絲前晚在社交網上載控訴影片，獲大批網民轉發，要求公開高以翔出事及之後所有救助的片段，還原真相，為高以翔討個公道。有其他粉絲提出6大訴求，包括1.公布現場事實情况。2.公布人事處罰細節和結果。3.高層問責及道歉。4.安全保障整改舉措細節。5.放棄公關傾聽觀眾訴求。6.永久停播《追我吧》。

經理人公司老闆發文致歉

高以翔的經理人公司老闆王鈞昨日哀傷發文說：「人家那麼信任的把孩子交給我們……我們卻把人家的寶貝弄丟了！」表達對高以翔父母及家人的歉意。高以翔的助理前日在微博寫上：「沒有別的，就只有對不起。」外界猜測是自責沒好好照顧高以翔而道歉。王鈞受訪時對於外界抨擊浙江衞視，他表示其實外傳有誤，一開始電視台就有表達會全力協助處理，也立即表明會代出面向保險公司談賠償，並非外傳的不理不睬。消息稱高以翔的遺體將於明日運返台灣，長眠地是金寶山墓園。

毛加恩婚後派對悼高以翔

高以翔猝死未能擔任好友毛加恩及羅雯的婚禮伴郎，一對新人忍痛如期結婚，但為高以翔保留伴郎位置。婚宴後，毛加恩、羅雯與好友出席After Party，眾人靜靜聚在一起，彈結他唱歌曲《Tears In Heaven》。羅雯在社交網分享片段，留言說以歌悼念高以翔，After party一起想他。陳建州（黑人）與老婆范瑋琪出席婚禮，說知道高以翔也來了，永遠活在他們心中。

娛樂組

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