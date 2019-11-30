【開箱】《E.T.外星人》「續集」感恩節出爐

主角上月醉駕被捕

37年後，在《E.T.外星人》扮演主角Elliot的亨利湯馬士（Henry Thomas），現已是48歲中年人，上月他涉嫌醉駕在俄勒岡州被捕；未知巧合還是因為這次被捕事件，提供有線電視及網絡服務的品牌Xfinity，今個感恩節假期推出的特備廣告，主角正是亨利湯馬士，而且可說是《E.T.外星人》的續集。

長約4分多鐘的片段中，主角Elliot已長大成人，並且成家立室。聖誕臨近，漫天飛雪，Elliot的子女在家門外嬉戲，忽然在雪人後面出現一隻怪手，E.T.外星人露面，嚇得Elliot的子女驚慌大叫，Elliot和太太聞聲外出探看，發現E.T.重臨地球，立即相認，並介紹他給家人認識，之後更一起共晉晚餐。

主角成家立室 再見E.T.

在電影中，E.T.被家人遺留在地球，偶然認識了Elliot，並一起生活，建立友情。廣告的主題名為「在節日重聚」，劇情講述E.T.專程再來地球，就為探望Elliot這老朋友。時移世易，科技進步，Elliot的兒子拿着平板電腦，告訴E.T.什麽叫互聯網，還給他看外太空的片段。最搞笑的一段是給他戴上VR眼鏡，當看見暴龍張開血盆大口，E.T.嚇得向後倒地。

說這廣告是《E.T.外星人》的短篇續集，絕不為過，不少鏡頭都讓人想起這經典電影，包括E.T.甫踏入家門，奄奄一息要枯萎的花朵再次盛放，正好呼應原著片中E.T.用手指觸及的傷口都可迅速癒合；還有電影中摘下奧斯卡的經典音樂，不時奏起，當然少不得孩子跟E.T.踏單車飛天直奔朗朗明月的一幕。

著名攝影師執導

當然，這個短篇續集其實是廣告，要唱好的是Xfinity所提供的服務，例如電影及電視節目，其中一幕E.T.陪伴Elliot一家看電影，就清楚看到品牌的標誌。廣告中最後一個鏡頭是E.T.跟Elliot一家的合照，並出現「在節日重新聯繫」的字句。主角亨利湯馬士在聲明中表示，當他看到分鏡圖時，已瞥見史匹堡的身影。雖然這廣告不是由史匹堡操刀，但肯定得到他的背書。至於導演蘭斯雅各（Lance Acord），本是著名攝影師，曾為《迷失東京》及《何必偏偏玩謝我》等電影掌鏡，並執導過Nike、Apple、P&G等大品牌的廣告，經驗豐富。