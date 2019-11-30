高以翔女友哀悼：我們終會相遇 毛加恩流淚撰文訴15年兄弟情

遺體最遲下周一運台

高以翔與拍拖3年多的女友Bella傳去年已秘密訂婚，明年舉行婚禮，但高以翔經理人否認。昨日高以翔去世第3日，Bella低調哀悼男友，把Instagram的自我介紹改為「Whatever we are...You and i will always collide.（無論如何，我們終會相遇。）」

高以翔爸爸曹道成前晚返抵台灣，神情憔悴。他對兒子去世感嘆說：「真的很可惜。」問他的身體狀况？他說：「還好，謝謝。（高以翔的遺體何時運返台灣？）有定時間，手續處理很OK，但還不能講。」據稱高以翔遺體的防腐處理已完成，並已移送杭州，預計最遲下周一運返台灣。高以翔胞兄高宇橋亦是藝人，兩兄弟樣貌激似，好友在群組慰問高宇橋，他回應：「thx thx，謝謝大家關心。」

毛加恩羅雯新婚念故友

高以翔原定昨日擔任好兄弟毛加恩與羅雯的婚禮伴郎，可惜他永遠缺席。婚禮雖如期舉行，但低調以私人聚會形式進行。毛加恩在社交網上載多張與高以翔的合照，還有跟Bella的4人合照。他撰長文訴說跟高以翔的15年兄弟情，他難過說嘗試寫關於高以翔的事，他都流淚，一篇文章不能表達他們兄弟般的情誼。他眼中的高以翔是最真誠的人，對人態度友善。他說：「你永遠在我心中佔一席位，你是無可替代的。我會永遠想你的，我愛你，兄弟。」羅雯上載晴空照片，慨嘆道：「本來氣象說要下雨的，但我們知道這是你（指高以翔）給我們最大的祝福。」

有網民發現浙江衛視節目表最初顯示昨晚《追我吧》照常播出，引來網民痛罵。後來該節目時段改為「專題節目」。浙江衛視發出聲明表示昨晚《追我吧》會停播。

《追我吧》負責人全被辭退

又有消息指《追我吧》節目組包括總導演及總製片等主要負責人已被辭退，節目組更可能面臨「全員追責」的情况。未來電視台的運動類型綜藝電視節目及網絡綜藝節目，亦將重新受到審查。有當日參與錄影的現場觀眾爆料，高以翔出事後，節目組要求現場人士簽訂保密協議，若不簽不能離開。

粉絲出事地點獻花被驅趕

連日來不少粉絲發起追思活動，到出事地點擺放菊花。昨日有粉絲在網上留言表示，被浙江衛視驅趕，「事先已跟工作人員溝通好在現場追思3日，今天早上還有很多花陸續送來，有粉絲排除萬難奔赴現場。然而剛剛一名自稱是浙江衛視的張姓工作人員以『沒什麼人盡早收掉』和『有城管催促』為由，要求盡快清理追思會現場」。

娛樂組

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