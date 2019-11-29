金泰希《再見媽媽》明年首播 全智賢傳拍《李屍朝鮮2》產後打喪屍

自2016年演出韓劇《藍海傳說》，全智賢未有接拍新作，去年1月誕下⼳兒後，有傳她跟韓片《盜賊門》導演崔東勳再度合作，將以電影《外星人》作為產後復出頭炮，直至最近爆出她已經推掉片約，令粉絲空歡喜一場。

將於明年3月播出

不過，韓媒昨日報道全智賢已經秘密加盟《李屍朝鮮》第2季的消息，為苦候多時的粉絲重燃希望。《李屍朝鮮》改編自網絡漫畫，由韓劇《解碼追兇》金銀姬編劇，電影《活埋35夜》金成勳執導，《與神同行》朱智勳、《炸雞特攻隊》柳承龍及《雲圖》裴斗娜主演，是韓國首齣古裝喪屍劇集，第1季在全球190個國家及地區上架後，觀眾反應熱烈，Netflix隨即宣布開拍第2季，由原班人馬再度上陣，將於明年3月播出。

《李屍朝鮮》第2季已於今年夏天開鏡，首批劇照亦已曝光，包括劇中飾演王世子李蒼的朱智勳在雪晚亮劍，氣氛肅殺；另一張則是喪屍在白晝出沒，令朱智勳等人疲於奔命。後者在拍攝期間扭傷手腕，幸好傷勢並不嚴重。

有傳全智賢將在第2季結局率先登場，為她擔綱主演第3季打響頭炮。對於全智賢加盟《李屍朝鮮2》一事，劇組回應模稜兩可：「全智賢會否參與演出，暫時無可奉告，至於第3季內容亦未有具體決定。」她所屬事務所亦答得謹慎：「確實收到邀請，但未落實演出。」

金泰希相隔5年再拍劇

另一方面，同屬兩孩之母的金泰希則宣布正式復工，新劇《再見媽媽》由《告白夫婦》權慧珠編劇，講述一名因意外去世的妻子，為了回到丈夫和女兒身邊，於是以「幽靈媽媽」身分與家人重聚49日的奇幻故事。感覺跟日本片《藉著雨點說愛你》和韓國改編《藉著雨點再愛你》頗為相似。

金泰希與韓流天王Rain於2017年結婚，同年誕下首名女兒，今年9月再添⼳女，新劇將會成為她繼《龍八》後，相隔5年再拍新劇，難怪她說心情既緊張又激動，「在我最想拍戲的時候，收到這個出色的劇本，所以現在是懷着感恩的心情做準備」。新劇男主角是《監獄手記》男星李奎炯。