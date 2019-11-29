上載高以翔最後合照 辰亦儒：我們都陪着你

連凱轟綜藝節目傷害演員

連凱對高以翔離世感難過，昨日在微博發文說：「我早上才留言給你的，但是沒有收到你的回覆。這麼拼幹什麼？上個節目而已！哥心裏空空的現在！」他之後接連發文炮轟現在綜藝節目的現象，替高以翔感不值，斥節目不理藝人感受，他說：「從《演員的誕生》到如今的《追我吧》，這些年我也批評過很多次了，這些是傷害演員的節目。對演員來說不但暴露自己的短處，神秘感也全沒了！你不難堪，痛苦、退出、倒下……怎麼會有人看。電視台收視率有了，你有了什麼！」他又問：「有考慮我們的死活嗎？希望同行的朋友們好好想想。」錦榮與高以翔感情要好，他對高以翔離世感到驚訝及難過，傷心落淚及睡不到，很想念高以翔。

娛樂組