【開箱】明年1月領終身成就獎 湯漢斯的「好人」演藝生涯

史上第2人連續兩屆奧斯卡稱帝

第77屆金球獎頒獎禮明年1月5日舉行，下月9日會公布入圍名單，主辦金球獎的荷李活外國記者協會（HFPA），今年9月率先公布終身成就獎將頒給現年63歲的湯漢斯。其實早於2002年他以45歲之齡，獲美國電影學院（AFI）頒發終身成就獎，是該獎歷來最年輕的得獎者。湯漢斯是近代香港觀衆最熟悉的荷李活演員之一，拍過不少叫好叫座的電影，他的總票房成績超過100億美元，並且分別憑《費城故事》及《阿甘正傳》於1994及95年奪得金像獎最佳男主角殊榮，是史上第2名演員能連續兩年在奧斯卡稱帝。

對粉絲親切友善的「國民爸爸」

有影評人分析，湯漢斯是當今美國影壇唯一建立體面形象的男演員，給人感覺就是可靠而穩重。現實生活中湯漢斯的「好人」形象固然深入民心，他絕少緋聞和負面新聞，又出名對粉絲親切友善，近年屢被標籖為「國民爸爸」，2013年他在百老匯演出舞台劇《Lucky Guy》，據說每晚完騷後劇院外都聚集超過300觀衆，只為一睹其風采，至今依然是一項紀錄。

翻看湯漢斯的作品表，不難發現，他大多演「好人」角色，幾乎成為代名詞。不管早年的《美人魚》或《飛越未來》，飾演戇直青年和天真男孩，還是《費城故事》中的愛滋病律師，或《阿甘正傳》輕度弱智卻善良單純至極的阿甘，都是nice guy。雖然不是英俊小生類型，但跟美琪賴恩（Meg Ryan）合演的愛情喜劇《緣份的天空》和《網上情緣》，卻又成為經典。

近年演繹真實人物增添睿智

湯漢斯在《綠里奇蹟》飾演的監獄長，或《雷霆救兵》中的上尉，都是愛護下屬的上司；至於《劫後重生》的角色，因墜機意外流落荒島，孤獨求生，獲救後見妻子改嫁，卻沒怨天尤人，一如他在《機場客運站》扮演流落機場的人球，同樣惹人同情。到近年演繹現實中的人物，無論是《盜海狙擊》的船長、《薩利機長：迫降奇蹟》的空中英雄，還是《戰雲密報》裏扮演《華盛頓郵報》老總，他都多了一份成熟冷靜的睿智。香港電影金像獎、台灣金馬獎、內地的金鷄百花頒獎禮也有終身成就獎這環節，但回顧華語影壇，有過類近湯漢斯這樣的演員嗎？