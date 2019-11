《Go with the Flow》收錄12首新歌,創作班底粒粒皆星,包括小山田圭吾作曲的《Flow》、B'z樂隊成員稻葉浩志填詞的《One and Only》,加上著名音樂人槙原敬之、森山直太朗、樂隊Love Psychedelico及Alexandros等參與,令到新碟及演唱會的可聽性大增。至於主打歌之一《Sunset Bench》的完整版MV亦於昨日公開,無論木村在海邊滑浪抑或靜觀日落,畫面都充滿大自然的美感。