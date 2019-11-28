安宰賢婚變後首露面緊張標汗 具惠善贈興：他沒必要再見我

昨日上午在首爾舉行的《有瑕疵的人們》發布會，成為安宰賢宣布婚變後首個現身的公開場合。他甫出場即向台下記者鞠躬，表示為了個人問題，令傳媒、粉絲及新劇工作人員等帶來不便，為此表示歉意。未知是否為了避嫌，他跟同劇拍檔吳漣序合照時，刻意保持距離。

安宰賢自言要小心言行

接受傳媒訪問時，安宰賢忽然汗流滿面，其他演員隨即遞上紙巾，他承認這刻心情非常緊張：「我要小心言行，所以緊張得汗流不止。」吳漣序和另一女角金瑟琪隨即為他「打圓場」，笑言在拍攝現場，安宰賢也經常要抹汗呢。港迷可以透過「黃Viu煲劇平台」同步收看《有》劇。

家人擔心具惠善自殺

巧合的是，婚變後一直透過社交媒體指摘安宰賢變心的具惠善，前日接受韓國女性雜誌訪問，公開剖白婚姻失敗的原委和心情。具惠善表示在離婚消息曝光後，家人曾擔心她會自殺，於是胞姊搬來跟她同住一星期，然後媽媽亦來陪她，後來她入院休養，並接受心理輔導後，她坦承：「現在情緒變得平靜了。」

至於導致婚變的原因，具惠善再次指摘男方變心，「我在婚後刻意減少幕前演出，主力處理家務，他的工作機會卻愈來愈多，感覺我似被遺棄了」。她又把婚變的矛頭指向《有》劇，宣稱安宰賢在新劇開鏡前，要求搬到酒店暫住，好讓他能專心讀劇本和做運動，具惠善並無反對，但覺二人關係漸見疏離，男方亦甚少主動聯絡她，直至一個月後，他突然提出離婚要求，「婚是一定會離的，他沒必要再見我。不過，他把我倆的生活私隱，轉告予事務所，這部分令我最難受」。