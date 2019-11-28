潘源良攜老婆領「音樂成就大獎」 盼再開個人作品演唱會

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

潘源良多謝大會認同，雖然創作過千首歌，但好難揀出最愛作品：「心情經常不同，喜好會轉。老婆就最喜歡達明一派演繹我的歌。」

他表示以前的創作手稿也儲存下來，最近應邀捐出幾份，將於《香港流行文化展》展出，而個人作品音樂會於2015年曾舉行，都好樂意再開騷會知音，但要睇緣分，他說：「為樂壇付出好多，當回顧或者一齊玩也好，應該幾值得，但現在好難估計紅館幾時開門、閂門。」

潘源良稱最近社會局勢緊張，音樂製作和創作計劃都要稍為暫緩，等環境適合才做。問到婚後有無刺激創作靈感？他覺得私人經歷與創作不掛鈎：「咁多年都不止寫私人感情。」他留意到好多後輩好全能，識彈識唱作，不一定需要找他寫詞，他更希望各行各業的新人都能做到成績。

林愷鈴望在樂壇發展

龔慈恩女兒林愷鈴與蔡瀚億結伴而來，她表示首次擔任頒獎嘉賓心情緊張：「我怕說話食螺絲，所以在屋企練習了好多次。」

林愷自言從小已接觸音樂創作歌曲，希望可以向樂壇發展：「我寫過十幾首歌，有請前輩聽，他們給我實際的意見好受用。」早前她毛遂自薦為兩個參演廣告寫背景音樂，覺得好有成功感。

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