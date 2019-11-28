拍內地節目暈厥 心臟停跳3分鐘 35歲台灣型男高以翔猝死

娛樂組

高以翔前晚錄影《追我吧》，同場還有藝人陳偉霆、黃景瑜、辰亦儒等。昨日凌晨傳來高以翔在錄影途中暈倒，心臟一度停跳3分鐘，當時有指經現場搶救後曾恢復心跳，並於凌晨2時半緊急送往醫院，但最終不治。

搶救近3小時不治

高以翔所屬的「傑星傳播有限公司」昨日近中午12時發聲明證實他去世，指他在錄影節目時暈厥，經過3小時急救後不幸離開，他們震驚及悲痛萬分。高以翔的家人悲慟與哀傷，已趕往當地，低調處理後事。消息指可能今日將高以翔的遺體運返台灣。《追我吧》節目組隨後發聲明表示，高以翔在奔跑時突然減速倒地，現場醫護人員第一時間展開救治，並將高以翔送往醫院。經兩個多小時全力搶救，醫生最終宣布高以翔「心源性猝死」。

最後露面視頻曝光

曾演出荷李活片《魔都獵人：骸骨之城》的高以翔，其猝逝消息震驚娛樂圈，外國傳媒如美國CNN、英國BBC等都有大篇幅報道。有關高以翔在寧波錄影出事的過程，網上流傳他換上隊服步出酒店、出發往錄影的最後露面視頻，他見到粉絲時露出笑容及做出V字手勢，但見他似腳步浮浮，疑當時身體狀况不太好。有說他錄影前無異樣，跟大家有說有笑。他錄影時有說氣溫只有9度，他被安排到被追的一組，當時成績暫時領先。

傳暈倒後沒救護繼續拍攝

有目擊網民表示，高以翔在追逐奔跑途中突然揮手大喊一聲「我不行了」，隨即暈倒。不過有網民指當時工作人員可能以為是節目效果，沒停止拍攝，亦未有立即搶救，黃景瑜看到高以翔暈倒後失控爆粗大叫︰「X﹗還拍！快點啊！救命啊！」台灣傳媒報道指事發後15分鐘仍未有醫生到場，亦未有急救用儀器，黃景瑜急得不斷叫︰「醫生呢？」陳偉霆也跟着叫︰「救命啊！」又在旁祈禱。另有目擊者表示，高以翔說「不行了」後先坐下，其後他身體往後躺，工作人員才發現狀况不對暫停拍攝，藝人及救護人員上前急救。

友情價15萬人民幣演出

據知高以翔今次是經好友黃景瑜邀請，以15萬人民幣（約16.7萬港幣）友情價參與節目，他平時收的酬勞約24萬至34萬人民幣。陳偉霆經理人霍汶希表示，大家目前情緒很低落，陳偉霆暫時沒有回應。

有台灣傳媒引述高以翔好友透露，他星期一（25日）出席活動時已患感冒，但沒有休息，前日飛到寧波錄影，連續工作17小時。高以翔的公司老闆丘秀珠說高以翔剛為拍電影做了身體檢查，沒聽說有心臟方面的疾病。

患感冒連續工作17小時

高以翔模特兒出身，高大有型，在演藝圈以「時尚F4」出道。高以翔的父親是台灣富商，母親是馬來西亞小姐。2017年，高以翔憑劇集《遇見王瀝川》在內地走紅，被封為「國民老公」。

高以翔去年被爆與細他13年的圈外女友蘇湘涵（Bella）訂婚，配偶欄更早有彼此名字。有指Bella家境富裕，兩人在好友毛加恩介紹下認識，他們都曾在加拿大讀書，加上喜愛運動，一拍即合。有傳兩人於去年訂婚，準備明年舉行婚禮。有指Bella昨日得知噩耗後泣不成聲，已隨高以翔經理人公司飛往當地。

高以翔原本明日擔任毛加恩婚禮的伴郎，痛失兄弟的毛加恩在社交網上載心碎圖片，以英文表示︰「這不是應有的樣子。我們應該2月去滑雪。我們應該兩天後見。我們應該一起變老。為何你走得那麼早？我的兄弟，我永遠愛你。」高以翔早前在訪問曾說年底願望是休息一下，跟家人吃飯。可惜現在陰陽相隔，令人心酸。

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