【開箱】《鬼眼》導演炮製新劇《靈異女僕》 照顧假嬰療傷

未播先宣布開拍第2季

《靈異女僕》早前舉行首映禮，還未播出，已宣布拍第2季，看來對此劇甚有信心；據悉《靈異女僕》首季共10集，明日會在全球超過100個國家及地區先釋出首3集，新集數將於往後逢星期五推出。

此劇故事背景設定在美國費城，據報幾乎所有劇情都在一家房子內發生，講述任職電視新聞記者的Dorothy跟擔任食物顧問的Sean，痛失出生僅13周的兒子Jericho；為了撫平傷痛，兩人採取了一個極不尋常的方式──買來一個仿真嬰兒的洋娃娃，當成兒子般照顧，而且愈陷愈深，甚至聘請了年輕保母Leanne幫忙湊這個擬真娃娃。隨着時間過去，情勢開始變化，真相並不如他們表面上所看到一樣。

《哈利波特》「榮恩」參演

此劇的主要演員不多，扮演Sean的是《魔獸爭霸：戰雄崛起》杜比凱貝爾（Toby Kebbell），《X檔案》羅蘭安布斯（Lauren Ambrose）飾演Sean的太太Dorothy。至於《權力遊戲》英國女星妮爾泰加菲（Nell Tiger Free），則扮演保母Leanne。全劇最為人熟悉的演員，也許就是扮演Dorothy弟弟Julian的《哈利波特》「榮恩」路柏格連（Rupert Grint）。

大多會親自撰寫劇本的禮切沙也馬倫，甚少執導別人的作品，今次卻例外；據悉最初監製Jason Blumenthal給他看這劇本時，禮切曾直接回絕，「我不讀別人的劇本」。但不死心的Jason還是傳了首兩集的劇本給他，本以為會音訊全無了，沒料到隔天早上就收到禮切的電郵回覆。禮切說，「這些超自然的東西只是藉口，目的是去談論讓我們擔心或困惑的事」。

道具「嬰兒」身價不菲

記得看《靈異女僕》預告片時，見那「嬰兒」，感覺頗為恐怖，據悉它別名「重生娃娃」（Reborn Dolls），禮切沙也馬倫表示，劇中的「嬰兒」公仔絕不便宜，售價約一萬美元。

在爛番茄影評網站，《靈異女僕》獲得86%好評，其中《娛樂周刊》大讚路柏格連的演出，認為他大有機會藉此擺脫在《哈利波特》留給觀衆的印象。雖然禮切沙也馬倫說要拍足6季才能完整闡述《靈異女僕》的故事，但《娛樂周刊》劇評人則認為以第1季看來，故事的發展很難持續超過兩季；也有給予負評的傳媒認為，此劇不過把90分鐘的內容拉長發展成為全長10小時的劇集。

上架日期：11月28日