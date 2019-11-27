受性暴案影響 返韓國感抑鬱 具荷拉祖母接管3300萬遺產

具荷拉死訊震撼演藝界，韓國警方經過連日調查，加上遺書內容，認為死因並無可疑，而且尊重遺屬意願，不會解剖驗屍，目前已把遺體移交家人處理。具荷拉的喪禮將於今日以私人形式舉行，由親友安靜地送她走完人生最後一程。

日本節目抽起演出片段

據韓國傳媒報道，2008年加入女團Kara的具荷拉，離隊後獨立發展，並轉攻日本樂壇，被喻為「韓版安室奈美惠」的她，把收入投資到房地產市場，先後購入兩幢物業，包括在江南區清潭洞的11億韓圜（約740萬港元）香閨，以及首爾市內的32億韓圜（約2150萬港元）豪宅，死後連同其他遺產，統統交由祖母接管，估計總值50億韓圜（約3300萬港元）。

據日本傳媒報道，具荷拉死前曾為富士電視台的深夜音樂節目《Tune》擔任表演嘉賓，為免被指「消費」具荷拉，劇組宣布將會把她的演出片段抽起不播，並從表演名單中刪除名字，以示尊重。

年僅28歲的具荷拉，何以選擇結束生命？由於警方表明不會公開遺書內容，傳媒當然無法知道真相，但可以肯定的是，去年具荷拉經歷舊愛崔某虐打，甚至以偷拍性愛視頻作為恐嚇的官司，導致她患上抑鬱症。

不過，最令具荷拉跟粉絲憤怒的是，此案法官吳德植要求觀看有關性愛視頻，具荷拉及代表律師反對無效，最終崔某被控傷害及威脅等4罪成立，但只獲輕判緩刑3年，而有關性暴力的指控更判處無罪。

網民發起聯署求嚴懲性罪犯

如今具荷拉離世，韓國女作家孔智妍舊事重提，批評此案令具荷拉受到二次傷害，網民更發起總統府青瓦台網站聯署運動，要求政府加強處罰性罪犯，至今已有超過20萬人聯署，按照規定政府必須作出回應，情况就如具荷拉的圈中好友Sulli上月自殺身亡後，網民亦要求政府嚴懲網絡欺凌一樣。