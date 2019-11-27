麥美恩懵 吳若希鈍 丁子朗蠢 森美笑3大豬隊友好玩得

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

森美表示今輯不止飲飲食食，還挑戰不少運動，一日內玩齊海陸空，體力消耗很大，如攀石、滑浪及飛天等。當中吳若希（Jinny）運動細胞最強，平衡力很好，大家都意想不到。

吳若希攬實教練唔放

Jinny笑言：「我很清楚自己運動方面很強的，只是平時低調，不展現出來。」森美和麥美恩（Mayanne）大爆Jinny借機「勾佬」，先是玩飛天時，怕危險攬住教練。Jinny解釋道：「是教練叫我攬住他，我才攬的。」到滑浪明明要放手個人表演，又捉住教練不放。Jinny再解釋：「我怕他跌而已。不過他健碩過我老公很多，摸上去很有肉地。」

今輯原班人馬出發，隊長森美大讚3人是最佳隊友，他說：「因為要夠豬才可以，加上他們3個又是傻的，笑得之餘又玩得。當中以Mayanne最懵，是意外的代表，試過拍完一個鏡頭，她突然退後行，搞到跌低四腳朝天；Jinny最鈍，會無端端hang機；至於丁子朗是叻，但他講說話很蠢。」

森美：享受拍攝無壓力

Mayanne則覺得隊長森美成熟和看開了很多，人生境界已超越一個阿叔；Jinny和丁子朗亦稱森美沒上輯那麼緊張和嚴肅，大家都很放鬆，完全沒底線。森美笑言：「因上輯成績很好，監製跟我說是全年收視冠軍，那麼都已No.1過了，一定無方法保持，所以這輯拍到衰晒都無所謂，也是最舒服的一次，享受居多。」

丁子朗被發現臀部有胎痣

森美與丁子朗在節目中再次玉帛相見，森美笑稱兩人親密程度如同父子，還笑言：「他有什麼我是沒有的？還要比他犀利一點！」Mayanne笑謂留意到今輯導演把遮住森美重要部位的「秘」字加大了。為呈現最弗狀態，森美自爆事前提早一個月操肌。Mayanne又爆丁子朗拍之前幾日連早餐也不吃。丁子朗解釋因怕有肚腩，這是參選港男時的經驗。談到森美和丁子朗穿相撲裝一幕，Jinny取笑Mayanne相當誇張，一拍完便問工作人員攞「原相」，然後逐張扯大來看。Mayanne笑稱這些相片很值得研究，還發現丁子朗臀部有胎痣。丁子朗則表示見Mayanne還在化妝間分享，令他非常尷尬。

麥美恩呻除晒都無人理

兩男為節目不惜犧牲色相，反而未見Jinny與Mayanne性感浸溫泉？森美取笑她們說：「廣管局規定了，如果男主持的上圍是大過女主持的話，那就只可以給男士浸。」Jinny大呻上輯與Mayanne是熒幕初浸，但完全沒收視和零報道。Mayanne更說：「我除晒都無人理，反而穿臉堅尼就洗版！」Jinny笑稱今次在滑浪場穿京劇臉譜加青花瓷的臉堅尼，當時要衝破心理關口才敢走出來，還有外籍人士望住她笑，自言是人生裏最醜的一日，希望節目播出後，觀眾多多包容，「老公問我在做什麼，可否正經地唱歌呀」。

服裝：Blaack by G2000（森美）、Magazzin（麥美恩）

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