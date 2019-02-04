Taylor Swift得AMA獎多過米高積遜

涉歌曲版權糾紛

Taylor Swift出道後簽約成為Big Machine唱片公司旗下藝人，兩年前結束合約，加拿大小天王Justin Bieber的經理人Scooter Braun其後以3億美元（約23.4億港元）購入該公司，變相擁有Taylor Swift所有經典金曲的版權，一度令她無法在AMA的表演環節上，公開演繹過去6張專輯的舊歌。

雖然雙方最後達成協議，暫時開放歌曲版權，好讓Taylor Swift有歌可唱，不過，有關版權問題仍然未解決，難怪她在上台領獎時，暗嘲「這個唱片工業非常古怪」，矛頭直指舊公司與Scooter Braun。

Selena病癒演出

至於頒獎禮另一焦點，則是Taylor Swift的閨密Selena Gomez病癒首度公開演唱新歌《Lose You To Love Me》，一身性感造型相當搶眼；至於跟Taylor Swift同台合唱的Camila Cabello和Halsey亦各自各精彩，尤其後者首次獲頒AMA最受歡迎流行／搖滾歌曲獎，致謝時忍不住連續說了6次「嘩」，反映她的心情相當激動。

曾跟Halsey合唱《Boy With Luv》的韓國男團防彈少年團（BTS）雖然缺席頒獎禮，大會仍然送出最受歡迎流行／搖滾組合、年度最佳巡唱，以及最受歡迎社交媒體藝人合共3個獎項，再次見證他們在美國樂壇人氣高企。