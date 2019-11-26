IU開騷含淚悼具荷拉 警發現疑似遺書內容悲觀

據韓國傳媒報道，警方在現場發現一張手寫字條，經過初步調查，警方昨日召開記者會，證實字條上的筆迹屬於具荷拉本人，而這封疑似遺書，大致講述她對某些人和事的感想，充滿悲觀情緒，因此警方將會循自殺及其他方面繼續調查，但表明不會公開字條內容。

公開悼念活動 遺照曝光

按照遺屬意願，具荷拉的私人喪禮將會低調舉行，亦不會接受傳媒採訪。不過，考慮到粉絲渴望到場弔唁的心意，從昨日起一連3天在首爾江南區的聖母醫院殯儀館舉行公開悼念活動，令到具荷拉的遺照因此曝光。相中的她一臉淡妝，在白色鮮花簇擁下，感覺祥和。

韓劇《德魯納酒店》女主角兼樂壇天后IU，上月已痛失閨密Sulli，一度停工安撫悲痛心情，直至上周末在首爾揭開巡唱序幕，憑歌悼念Sulli後，前晚舉行第2場演唱會，表演中途又收到另一好友具荷拉的死訊，情緒再受打擊，但她仍強忍淚水，在安歌部分以沙啞聲線唱出最後一曲《Dear Name》，並跟台下粉絲說：「愈是傷心愈要互相愛護，即使這個世界缺少人情味，至少我們能夠活着去愛。 」

朴敏英貼相悼念

除了IU，不少圈中好友均透過社交媒體悼念具荷拉，前晚到新加坡出席「星和頒獎禮」的韓劇《搞乜戀金秘書》女星朴敏英，完騷後透過Instagram（IG）上載多張黑白合照，原來二人曾經合演《城市獵人》，朴敏英留言：「抱歉未能陪你走完最後一程。」曾跟具荷拉一起主持節目的男團Super Junior成員希澈，前日突然把IG改為私人帳號，雖然後來改回原狀，但已令粉絲擔心不已。

不少藝人更改日程

具荷拉死訊震撼韓國演藝界，不少藝人為表哀悼，昨天紛紛更改宣傳日程，例如原定舉行新碟發布會的男團EXO、為新碟造勢的女團AOA，以及預售年曆的宇宙少女等，所有活動均會取消，期望粉絲體諒。

另一方面，身為前輩的「大長今」李英愛，昨日宣傳新片《復仇母親》期間，被問到對於具荷拉猝逝的看法，愛姐亦忍不住說「心疼」。