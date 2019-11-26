黃翠如蕭正楠認不雅 台慶對白踩界會檢討

翠如在台慶騷自爆在土耳其浴場見過洪永城全相，還舉起手指尾暗示其size，意識不文，對於通訊事務管理局公布台慶節目收到400宗投訴，問翠如可需要向洪永城女友梁諾妍解釋？她說：「不需要！其實對白和反應都度好晒，我也有檢討過，覺得好似真的有點不雅，所以日後都不可以太踩界。」阿蕭也直認這環節有少少踩界，以後做節目及玩遊戲應該要多加小心，他說：「因為大家太好朋友，在台上好似平時在飯枱講嘢咁，不會勒住。（怕不怕梁諾妍嬲？）洪永城見到女友就會重振雄風啦！」

對白一早度好

翠如澄清其實沒有真正看過洪永城全相，只和觀眾一樣看電視，她笑道：「其實應該問阿蕭，因為他們會一齊去廁所，不過我有和洪永城講，他交戲太多，要出來解釋。」阿蕭亦表示洪永城話翠如淫賤不能移也是一早度出來的對白，他說：「如不是我們巳經打架了！怎可以這樣話我老婆。」梁諾妍大方表示沒嬲翠如，同時亦要幫男友澄清，她說：「他很大方，指不是事實不會嬲，事實我好幸福，我無投訴的。」

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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