賭王三代同堂賀98歲生日 何鴻燊願望繼續抱孫 叫猷亨加油

荷葉飯荷包蛋送蛋糕祝壽

何猷君昨日在微博上載兒子「荷葉飯」何廣燊、何超盈女兒「荷包蛋」賀壽的照片，BB的面被豬仔圖案遮住，面前有兩個生日蛋糕，分別寫Happy Birthday爺爺、公公。猷君留言：「兩隻豬寶寶親自來送生日蛋糕給爺爺/公公。」他又寫道：「爸爸今天98歲生日，希望他身體健康，壽比南山！至於他有什麼生日願望呢？他說希望我哥（何猷亨）能夠加加油，讓他再抱多一個！所以時隔一年後，我又來幫我哥再次提醒各位他是單身的！他還很會照顧小孩哦！」

超盈轉載並留言：「荷葉飯和荷包蛋一起祝爺爺公公今日生日快樂，今個生日好特別，特別溫馨。」

四太梁安琪：大家齊齊贏

四太梁安琪昨午現身醫院，說98歲生日的賭王很開心，因為有孫子女送祝福又切蛋糕，子女們則送了頸巾及帽等貼身用品做禮物。四太送蛋糕作禮物，稱賭王什麼也不缺，就送更多愛給他。問賭王的生日願望？她笑說：「大家齊齊贏啦！」

三房超蓮織冷帽送父親

下午4時，二房的何超儀和老公陳子聰現身，在醫院逗留一陣才離開，超儀透露原本拿了唱機想播歌給父親聽，但護士丟失電線。問會否唱歌給父親聽？超儀說：「現在未，6點半先。」傍晚何超儀打扮後再折返醫院，陳子聰隨後到達，超儀透露全家人也會到齊。其間三房的何超蓮傍晚獨自到醫院探睹王，她匆匆逗留了5分鐘便離開，表示會織冷帽送給賭王但未準備好。問及賭王精神如何？她說：「好好！好好！」接着二房大家姐何超瓊跟何超鳳同到場，她表示準備了花與蛋糕為賭王祝壽。

二房大合照 超儀為父唱新歌

何猷龍與太太於7時許到達，透露送圍巾給父親。他們上病房逗留了一會，便跟超瓊、超鳳、超蕸與超儀齊離開。他們應傳媒要求合照，齊齊除口罩兼臉露笑容。超儀停步接受訪問，她表示賭王收到很多禮物又有很多賀卡，她還唱了新歌給爸爸聽，因為現場好多人，他有點攰睡了。她又說：「爸爸精神好，好有鬥志。」

採訪：孫華中

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