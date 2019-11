【開箱】《喪青獻世樂團》玩懷舊 教年輕人逆境自求多福

長久允被譽為新世代鬼才

《喪青獻世樂團》是新世代導演長久允的作品,備受國際影評讚賞,連奪辛丹斯電影節最佳原創電影及柏林影展「14+世代單元」特別嘉許獎,戲中年僅13歲的童星二宮慶多,早前亦在布宜諾斯艾利斯國際獨立影展稱帝。長久允擅長以天馬行空的構圖及色彩繽紛的拍攝手法,被譽為日本新世代鬼才導演,新戲是他首部長篇電影。2017年長久允執導的首部短片《金魚亂倒少女日記》已一鳴驚人,並勇奪辛丹斯電影節短片首獎,是首名日本導演獲得該獎。

《喪青獻世樂團》講述4名父母雙亡的初中生在火葬場相遇,雖然都是孤兒,卻沒流過一滴眼淚。他們沒有夢想,也未懂傷心,以厭世姿態組成「小喪屍」樂隊,譜出一首爆紅歌曲。導演表示拍《喪》片是希望青少年遇到困境時不要將自己逼上絕路。他表示此片雖不能帶給觀眾幸福,但可讓大家思考如何追求幸福,尤其希望有煩惱的年輕人觀賞;放諸當下的香港社會,尤其適合。

懷舊的電玩元素

《喪青獻世樂團》畫面充滿鮮艷色彩及風格復古。4名初中生組樂團的冒險旅程中,不斷穿插1990年代日本經典電玩元素,香港的80後必定有共鳴,而且電玩與電影主題十分脗合,RPG遊戲就像人生一般,分成許多關卡,需要去闖關、尋找「配件」,將電玩聯繫到人生,加上戲中4名主角都是學生,可謂最適合不過。

戲中還充斥着大量音樂元素,120分鐘的內容有90分鐘都是音樂,包括原創歌曲《We Are Little Zombies》及《Zombies But Alive》。片中小喪屍樂隊的重頭演奏場面,導演用iPhone以一鏡到底拍攝。攝影師稱這是重頭戲,用iPhone拍攝更有質感。據悉為了這場面,演員經過仔細綵排才能完成。

池松壯亮兩片同上映

4名年輕主角中,二宮慶多及中島Sena較為人熟悉。前者曾演出是枝裕和執導的《誰調換了我的父親》,獲提名第8屆亞洲電影大獎最佳新人。現年13歲的女主角中島Sena,拍過多個廣告,去年首次接拍電影,與前SMAP成員稻垣吾郎、香取慎吾等合演《惡搞野郎與美麗癲世界》。可能見幾名主角知名度不足,所以找來《死亡筆記》池松壯亮、《悍戰太平洋》菊地凜子及《甜味人生》影帝永瀨正敏客串。

提起池松壯亮,他與《鳥獸行》日本影后蒼井優合演的新片《男人真命苦》,也同樣於本月21日在港上映。故事講述池松壯亮是初出茅廬的售貨員,為了與心愛的中野靖子(蒼井優飾演)在一起,就算用身體擋住她前男友的拳頭亦在所不惜。片中池松壯亮與蒼井優有全裸激烈牀戲,他近日到訪台灣宣傳時稱,與蒼井優拍牀戲時「心意相通」,一起照着劇本演出,他自言沒想太多。他表示因該片充滿暴力,所以拍完後長達一年也無法抽離角色,對演戲工作感到疲倦。