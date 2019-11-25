今年5月曾自殺獲救 28歲具荷拉陳屍家中

文：蘇珮欣

韓媒昨日引述警方消息指，下午6時09分，具荷拉被發現陳屍首爾江南清潭洞的寓所內，警方接報後到場調查，到截稿前仍未確定她的死因。

有韓媒引述具荷拉身邊人透露，她與前經理人公司Keyeast娛樂約滿後，與日本公司簽約，集中在當地發展，加上她在韓國的朋友不多，應該感到很孤獨。其後韓媒引述具荷拉的韓國經理人表示，她的家屬現時大受打擊，具荷拉的葬禮不會對外公開，並懇請傳媒與粉絲不要前往靈堂弔唁，並刪除所有推測的報道。

兩日前曾更新社交網

據悉具荷拉早前簽約日本經理人公司，以「Hara」之名重新出發，本月13日推出全新個人專輯，本月14、15、17及19日在日本舉行4場巡迴演唱會「Hara Zepp Tour 2019~Hello~」。兩日前她曾更新社交媒體Instagram（IG），公開自己躺在牀上準備睡覺的樣子。具荷拉的死訊公開後，不少粉絲到其IG留言悼念，又謂無法相信她離世等。日本傳媒也報道了具荷拉去世的消息。

事實上，具荷拉近年陷入人生低潮。自從Kara於2016年初解散後，具荷拉轉投Keyeast娛樂，轉職演員，可惜工作量大減。去年具荷拉爆出與髮型師男友崔某互毆，男方以性愛視頻威脅她，崔某其後被控傷害、威脅、恐嚇、性暴力等罪名，被判1年半有期徒刑，緩刑3年。具荷拉與前男友崔某的感情糾紛鬧上法庭，今年5月她企圖自殺，幸被及時發現。具荷拉好友、f(x)前成員Sulli上月自殺身亡，具荷拉大受打擊，在網上直播中爆喊，當時外界已十分擔憂她的精神狀態。

IU開騷悼Sulli

提起Sulli，《德魯納酒店》女星IU前晚在首爾開騷，在安歌環節開始前，她特別提到相識多年的好友Sulli，「我親愛的朋友沒辦法來了（演唱會），她是不管再忙都會來看我演唱會的人。我今天不想哭，已經一個月沒見到那位朋友了，如果她看到我脆弱和辛苦的樣子，應該會很難過」。雖然IU沒有點名提到Sulli，但仍感受到兩人之間深厚的友情。