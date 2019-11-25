恭喜舊愛林峯結婚 李彩華明年補擺喜酒

Rain透露明年中於香港及內地補擺喜酒，問可有留意舊愛林峯與張馨月入紙結婚？她即尷尬表示：「真的嗎？那就恭喜他。」她表示從報道上看過張馨月樣貌，覺得兩人合襯嗎？「他揀得一定襯啦！」相比張馨月，會否覺得她與林峯更相襯？她即道：「講呢啲？我什麼也無講過，這個問題我是不會回答的。」

龍小菌表示，樂隊帶菌者正忙於為12月舉行的音樂祭籌備，「今次計劃12月在蘭桂坊舉行，其實都有點擔心，但不能擔心太多，其實我們只想提供多些表演機會給本地樂隊，不過如遇到表演地區有問題，都會取消或延期，不想觀眾冒太大風險」。

記者：林祖傑

攝影：孫華中