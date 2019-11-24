吳岱融成功洗底 想《牛下》攞獎

問到「大爆哥」一角為他的形象洗底？他笑道：「好彩囉！能夠有機會接觸不同角色。」對《牛下》攞獎可有信心？他說：「有獎當然好，其實我離開無綫20多年，能夠拍到好多好戲和接到好角色，行出街有人讚我，已覺得是獲獎了！」有指同劇黃心穎連提名也沒有？他說：「這是別人的私人事，都是嗰句，劇中無邊個做得不好，大家都做得好好。」

蔚雨芯簽無綫願剃頭拍劇

同場蔚雨芯稱已簽約無綫，也給自己定下明年的目標，希望拍多些劇，能令自己的演藝事業跳到另一個階段，她說：「我今年已26歲，希望公司給予多些機會，如有好角色要我剃光頭都得，演一些不似蔚雨芯、不是好公主、不是靚女的角色。」問以後會否拒絕騷身材？她說：「這裏應該無得騷身材，就算是《3日2夜》，我見到都好密實，看角色需要吧！」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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