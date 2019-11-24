甄澤權憶20歲苦學魔術 窮到唔敢出街

何雁詩：遲早都嫁鄭俊弘

性感亮相的何雁詩表示早前趁「光棍節」網購了大堆服裝。提起男友鄭俊弘剛度過生日？何雁詩稱訂購了精美蛋糕作禮物，反而自己生日沒收到對方送禮物。問到生日願意是否盡快出嫁？她說：「這個不用許願，遲早都會，我們向這方向發展，今年生日願望是大家出入平安，開開心心。」問到無綫勁歌頒獎禮會否取消？何雁詩說：「以我所知是明年初舉行，是否改錄影都無所謂，頒獎禮不止給歌手獎項，都想大家睇得開心，若觀眾無心情睇，低調處理都無妨。」

被屈設路障 楊明當笑料

楊明日前被拍得在觀塘清理路障，他表示從觀塘回公司遇上路障，塞車45分鐘，由於趕開工，故落車清理路障，當時沒想太多安全問題，「做到幾多得幾多啦！若個個都驚，就無人出來做了，大家都要過自己生活，就算下次見到都會繼續清」。對於有說他幫手設置路障？他說：「網上很多看圖作文，想不到在不幸中也有點笑料。」可有擔心影響其燉湯店生意？楊明說：「無得驚，希望件事盡快平息，開分店的計劃已擱置。」

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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