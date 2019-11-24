金雞獎星光閃贏金馬 台藝人撐場 《地久天長》王景春詠梅封帝后

王景春︰比柏林得獎更激動

出爐影帝王景春領獎時說：「沒想到柏林又重演了。」他之後受訪說今次得獎比柏林更激動，能拿到金雞獎是他夢寐以求的目標。詠梅表示一直想自己跟電影是什麼緣分，她幸運在49歲這年遇到《地久天長》這麼好的劇本、導演、合作的演員及工作人員。她有段時間不知怎麼堅持，直到有一天她明白，她是愛電影的。

秦嵐低胸性感伙楊冪搶風頭

行紅地氈的藝人包括成龍、李冰冰、趙薇、楊冪、秦嵐、劉詩詩、惠英紅、迪麗熱巴、周冬雨、姚晨、任達華、胡歌、吳京、鹿晗、李宇春、鄧超及孫儷等。台灣藝人則有王大陸、霍建華、明道、劉若英及歐陽娜娜。眾女星悉心打扮，楊冪一身鮮紅色晚裝，與穿性感低胸裝的秦嵐手拖手到場，搶盡鏡頭。迪麗熱巴穿花花低胸裙及佩戴名貴首飾亮相，她行紅地氈時，有網民發現她其中一隻耳環不見了，粉絲議論紛紛，擔心她是否要賠？

胡歌遇「舊愛」霍建華相見歡

胡歌與霍建華這對好朋友的同性緋聞傳足多年，粉絲非常受落，他們不時以此開玩笑。自霍建華與林心如結婚後，這段緋聞告一段落。昨午霍建華出席電影《大約在冬季》在金雞百花電影節舉行的見面會時，被問會否見到胡歌？他笑着反問：「你們有胡歌的聯絡方式嗎？給我一下，帶上我吧！」之後他們終於碰頭，同場還有另外兩名《仙劍奇俠傳3》拍檔劉詩詩及袁弘，影合照時，劉詩詩與袁弘用手指着胡歌，而被霍建華搭着膊頭的胡歌露出一副得戚樣子。他們在頒獎禮上負責頒發「最佳女配角」給《送我上青雲》的吳玉芳。「最佳男配角」是《古田軍號》王志飛。

娛樂組