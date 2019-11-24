港片全軍覆沒 陳以文稱帝 楊雁雁撼低李心潔爆冷封后

馬來西亞女演員楊雁雁憑《熱帶雨》爆冷封金馬影后，打敗被視為大熱的《夕霧花園》李心潔。楊雁雁領獎時激動落哭，「在星馬走女演員的路不容易，我每晚都想放棄，但早上起來又重新決定走下去，我跟在天上的恩師說我會繼續走下去」。

影帝陳以文感謝太太照顧

憑《陽光普照》稱帝的陳以文從張艾嘉手中接過獎項，他多謝太太30年來一直的照顧，會繼續努力。張詩盈憑《我的靈魂是愛做的》擊敗《叔．叔》區嘉雯奪「最佳女配角」，腹大便便的她聽到自己得獎時一臉愕然，上台領獎激動爆喊，「我的天啊，發生在我身上的事情比《我》片更不可思議，謝謝老公，讓我做自已愛做的事情和懷孕，大家只要努力堅持，便能達成夢想」。

兩女代王羽領終身成就獎

現年76歲、入行55年有「獨臂刀王」之稱的王羽獲頒終身成就獎，負責頒獎的李安說王羽是其心目中永遠的大俠，王羽因病缺席，由兩名女兒王馨平和王加露代父親領獎，王馨平情緒激動，忍不住哭道︰「謝謝李安導演和金馬獎，這個獎對我爸爸非常重要，但他生病沒辦法出席。這幾年爸爸生病，照顧他的妹妹最辛苦。 」王加露說︰「相信爸爸今天站在台上領獎會講好久，因有很多人要感謝，首先感謝主。爸爸一直是大家心目中永遠的大俠，他講得出做得到，對朋友講義氣，對家人愛之深、責之切。他現在是堅強鬥士，8個月前他在加護病房渡過難關，我知他的性格，未拿過這獎是不甘心的，謝謝大家成就我爸爸的心願，是你們成就了我爸爸。 」

盧律銘祝福港人：活下去才有希望

最佳原創電影歌曲獎由《返校》片尾曲《光明之日》獲得，得獎者盧律銘領獎致辭，尾聲時借用電影台辭說：「我想把這首歌送給香港的朋友，祝福所有在香港堅持理想的人，希望你們可平安而自由的生活，活下去才有希望，未來才有人記得這些事，希望陽光普照，致自由，謝謝。」 盧律銘在後台接受訪問說：「因為香港離我們很近，所以我特別留意，作為任何人，都想香港人能堅持，希望他們能保持生活，趁機會幫他們打打氣。」

李心潔透視裝搶風頭

今屆金馬獎因捲入政治風波，內地暫停大陸影片和人員參加金馬影展，不少港產片因與內地合拍等原因而未有報名，沒中、港演員出席撐場，連憑《叔‧叔》和《金都》入圍爭影帝的袁富華、太保及朱栢康也齊齊缺席，令金馬獎失色不少。賽前的紅地氈上，憑《夕霧花園》角逐金馬影后的李心潔穿白色通花透視裝露黑色bra top及黑短褲，令人眼前一亮。同樣角逐影后的王淨以一襲白色露肩晚裝亮相，清雅脫俗，可惜最終與獎無緣。

記者：柯美

圖片：自由時報、中國時報

（第56屆金馬獎頒獎禮）