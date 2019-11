【開箱】《魔雪奇緣2》美國首周末票房料破億 主題曲多國不同版本

口碑不及上集

在爛番茄影評網站,續集暫時只有78%好評,似乎未能超越上集達九成的佳績;但既然《魔雪奇緣》收得,開拍續集理所當然。另一方面,製作班底亦覺得上集完結後,故事仍留下很多未解答的問題,有發揮空間,例如為什麽愛莎懂得魔法?愛莎與安娜姊妹破冰之後有什麼新發展?兩人的父母當年到底發生什麼事,他們坐船去了哪裏?沉船意外是怎樣發生等等,續集都會一一解開謎底。

《魔雪奇緣2》故事設定於上集完結3年之後,愛莎與安娜快樂地生活,卻有一股焦慮不安的暗湧,危害到阿德爾王國,讓愛莎、安娜、小白及基斯托夫等再次踏上冒險之旅。上集愛莎擔心自己的魔法太過強大,今次卻憂慮魔法是否足以應付前所未有的危機和挑戰。

愛莎安娜換新造型

今集將出現神秘國度,劇組遠赴挪威、芬蘭和冰島觀察地形面貌,又與當地官員、歷史學家、環境專家、植物學家等交流,深入了解他們的人民、環境、花草樹木、民間傳說和文化特色,繼而融入電影的場景和角色設計之中。上集以冰天雪地為背景,今集則設定為秋天,以橙 、橙紅和紫紅為主色。

至於愛莎和安娜,亦換上全新服飾造型,前者與大自然的關係更加密切,亦反映在她的服飾上,她可以利用魔法把冰雪變成衣飾,冷色調的輕薄衣飾物料帶出不一樣的超凡感覺。安娜起初的衣飾以淺色為主,反映她開心輕鬆的心情,之後換上深沉的色調,預告旅程中將會遇到的陰暗面。由於今集要去魔法森林冒險,兩姊妹不能穿著及地長裙,所以一起換上騎馬褲的全新造型。

上集的主題曲《Let it Go》瘋魔萬千兒童,來到續集,音樂人Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez再次操刀,創作7首全新歌曲,有望再展《Let it Go》的洗腦神曲魔力。據悉續集主題曲《Into the Unknown》由聲演愛莎公主的Idina Menzel和挪威女歌手Aurora合唱,日韓版本則分別由松隆子和少女時代成員太妍獻聲,內地版本由男團聲入人心獻唱;能否再創洗腦神話,大可拭目以待。新加盟為《魔雪奇緣2》配音的《西部世界》女星伊雲麗素活(Evan Rachel Wood),也會唱其中一首插曲《All is Found》,中文版《回憶之河》則由鋼琴家郎朗的混血太太Gina Alice獻唱。

韓導演指摘壟斷院線

值得一提的是,韓片《Black Money》導演鄭智泳聯同多名韓國電影人昨日在首爾舉行記者會,抗議《魔雪奇緣2》壟斷韓國戲院院線,據報該片本月21日在韓國上映,開畫前預售率超過90%,達112萬人次。開畫首日,全韓國有2343院放映《魔雪奇緣2》,全日總場次達12,998,60萬觀影人次,進帳49億韓圜(約3300萬港元)。

上映日期:11月23日