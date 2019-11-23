拍攝蔡少芬產前產後過程 張晉：又一次見證母親的偉大

張晉驚自己先暈

片段中由蔡少芬入院開始，除張晉外，好友陳法蓉也在身旁。蔡少芬表示因突然宮縮，囝囝要提早出世。她又呻生完BB後要等一個月才可以洗澡。她在病房內洗澡及洗頭，張晉幫她吹乾頭髮。她還透露鄰居陳法蓉有時間便接載張晉到醫院。蔡少芬入手術室前，強調是最後一胎，不會再生。她問張晉緊不緊張？張晉說︰「我有點緊張，會否稍後是我先暈倒？護士要救我！」張晉形容等待囝囝出世度日如年。樂兒終於出世，張晉為囝囝剪臍帶，又親吻老婆。蔡少芬生完後照鏡，說自己面上長了粒粒爆瘡，張晉笑言其實之前都有。

蔡少芬產後嗌好玩

蔡少芬回病房休息仍非常掛念囝囝，不捨得囝囝被護士抱走。張晉說︰「（生產過程）真的是很辛苦，完全是佩服，所以男人不要跟女人爭，是爸爸偉大還是媽媽偉大，肯定是媽媽偉大。」蔡少芬說︰「這次覺得很開心、很好玩。不到半個小時，什麼都做完了，可能我年輕吧，所以比較不辛苦，年輕很重要！」楚兒與信兒到醫院探望媽媽及弟弟，輪流親吻弟弟，場面溫馨。

娛樂組

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