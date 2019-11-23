李珊珊受驚恐症折磨一度瀕死 「準時覆診食藥有得醫」

李珊珊自2011年10月參與上海慈善賽車活動後便未再公開露面。曾有傳她患腦瘤、抑鬱症，要經常出入醫院，李珊珊對此只承認要入院治療，及否認患腦瘤。直至今年2月，珊珊再公開現身，出席東華三院慈善音樂會，分享患病時對醫療服務的體會，但始終拒透露病情。其後在網上拍片表示鼓起勇氣再面對這個世界，說現在才是開始。她言出必行，到3月於微博上載做運動視頻，說重建生活由運動開始，先鍛煉好體魄，繼而學護理皮膚、化妝及整頭，希望以最佳狀態見大家。

每日徘徊地獄又折返人間

終於李珊珊鼓起勇氣向大家公開她患上驚恐症的事，希望她的故事可讓有相同遭遇的朋友勇敢面對。李珊珊在精神健康基金的短片中，以默劇形式拍攝。她盤膝坐在椅上，手持寫上心聲的「大字報」，公開她患病時的恐懼。她說︰「我係李珊珊，I have a story to tell……2017，我身處醫院，當時因為種種原因，第一次出現非常激烈嘅病徵，發熱、標冷汗、全身無力、呼吸困難、不停地掙扎，直至眼前一黑。嗰種令人窒息嘅感覺，我直頭覺得係瀕死邊緣。經過唔同嘅檢測，專科醫生都搵唔到病因。病徵持續出現，每日都徘徊地獄又折返人間，兜過唔少冤枉路，做過唔少測試，都係搵唔到病因。直至有一日……經轉介去見劉英傑醫生，我先知道個病係叫驚恐症。」

慶幸堅持尋找患病根源

她續說：「幸好劉醫生教曉咗我，情緒病其實同傷風感冒一樣，有得醫。我開始向信得過嘅朋友分享，輕描淡寫地透露我嘅狀况，就好似患咗傷風感冒一樣，no big deal！然後，我就只係做兩件事，準時覆診，準時食藥，加上好友們嘅關心同不離不棄，病情慢慢好轉，驚恐症嘅症狀無再發生，瀕死邊緣嘅感覺無再出現，我就知道，我嘅情况受到控制。𠵱家睇番轉頭，慶幸當初堅持搵病嘅根源，知道問題根源先可以搵啱解決方法。情緒病其實同普通病無分別，搵啱醫生、食啱藥，病就自然會好。我選擇行出嚟同大家講我嘅故事，係希望有相同遭遇嘅朋友，又或者你身邊有相同遭遇嘅朋友，都可以分享佢哋嘅故事。」

鄭秀文古天樂拍片打氣

李珊珊勇敢公開被情緒病折磨經歷，身為過來人的鄭秀文聯同古天樂、甘比、林保怡、何超蓮、崔加寶等圈中好友，拍片為她及其他受情緒病困擾的人打氣，「珊珊加油，你哋都要加油！」同時鼓勵同路人向身邊朋友說出自己的情緒問題，病向淺中醫，希望社會更多人認識情緒病，零歧視及零標籤，要給予情緒病患者支持。

娛樂組

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