Gaga入圍格林美興奮尖叫

事實勝於雄辯，昨日格林美正式公布提名名單，結果跟前日外泄的數字如出一轍，謊言不攻自破。今屆焦點可算是「新兵勝老將」，今年爆紅的樂壇新人Billie Eilish及Lil Nas X同獲6項提名，前者憑一曲《Bad Guy》成為「首位21世紀出世的Billboard冠軍歌手」；後者則憑成名作《Old Town Road》蟬聯Billboard流行榜冠軍達19個星期，打破樂壇天后瑪麗嘉兒（Mariah Carey）保持23年不敗的紀錄。

今年推出第3張專輯的饒舌女歌手Lizzo更厲害，獲得今屆最多8項提名，包括年度最佳專輯、年度最佳歌曲及年度最佳錄音等3個主要大獎；值得一提的是，百變天后Lady Gaga去年已憑《星夢情深》電影主題曲《Shallow》贏得最佳合唱等3項格林美獎，今屆再憑插曲《Always Remember Us This Way》及《I'll Never Love Again》角逐年度歌曲等3個獎項，難怪她得悉入圍後，興奮得一邊拍片一邊尖叫。

近年成功進軍美國市場的韓國男團防彈少年團（BTS）及女團BlackPink，今屆空手而回，有粉絲質疑入圍名單不公平；Taylor Swift雖獲3項提名，新碟《Lover》卻無緣角逐年度最佳專輯及錄音大獎，同樣令歌迷不滿。