金宇彬病癒復出頒青龍獎 《上流寄生族》包辦最佳電影導演女主角成大贏家

文：蘇珮欣

金宇彬前年確診鼻咽癌，隨即停工接受治療。隨着身體情况轉好，今年多次傳出復工消息。金宇彬昨晚以頒獎嘉賓身分出場，成為頒獎禮焦點。穿著黑色西裝的他，頭髮略長但看來十分精神。他負責頒發最佳短片獎，甫上台即向觀眾鞠躬，表示心情緊張，台下嘉賓即報以熱烈掌聲，他感謝大家支持，讓他可以健康地站在這舞台。

鄭雨盛爆冷稱帝

據韓媒報道，金宇彬有望接拍《復國者聯盟》導演崔東勳的科幻新片《外星人》（暫名），預計明年2月開鏡，並於2021年上映。金宇彬患癌前，本已落實演出崔東勳執導的韓版《竊聽風雲》。崔導演曾表示，此片絕不易角，待他病癒演出，為此無限期押後開鏡，甚至解散製作團隊。不過，現時崔導演先開拍《外星人》。

說回青龍獎頒獎禮，《上流寄生族》橫掃最佳電影、導演、女主角、女配角及美術合共5個獎。導演奉俊昊表示，首次奪得青龍獎感到高興。《5時恭候的證人》鄭雨盛同樣首奪青龍影帝，他在台上表示，自己當然希望得獎，但一直以為是《上流寄生族》宋康昊稱帝，全沒想過自己得獎。

李英愛壓軸頒獎

影后由《上流寄生族》趙如晶獲得，她致謝時感動落淚，表示從沒想過封后，就算其他人也沒想過《上》片會在女主角部門中獲獎。值得一提的是，大會請來「大長今」李英愛壓軸頒發最佳電影獎，愛姐甫上台即全場喝彩，盡顯影壇天后地位。

最佳男女配角分別是《救韓大時代》趙宇鎮及《上流寄生族》李姃垠，人氣明星獎則由李光洙、朴炯植、潤娥及李荷妮平分。由於朴炯植目前仍在當兵，昨日他穿上軍服出席頒獎禮，非常矚目。