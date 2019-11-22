九展騷如期舉行群星力撐 鄧建明搵On仔代安仔做嘉賓

蘇永康上台與Joey合唱《朦朧夜雨裡》，又獨唱《不想獨自快樂》，康仔笑稱Joey是前輩。Joey立即澄清跟康仔同年出道。康仔又稱彼此相識30年，他主唱的《壹號皇庭》系列劇集歌，都是由Joey幫手編曲，每次和Big Four開演唱會，都找Joey任音樂總監，「Joey脾氣好，是真心為歌手好，樂壇有他是福氣」。

許志安因「安心事件」停工，Joey彈奏安仔原唱的《一加一減你》時說：「原唱者來不到，今日搵來另一個安仔唱。」C AllStar成員On仔上台演唱及自我介紹說：「不好意思，我不是許志安，我是陳健安。」

想當年為陳慧琳試音

著黑色透視長裙的陳慧琳唱《風花雪》後，提到Joey是她入行第一名接觸的音樂人，全靠對方讓自己通過試音成為歌手。Joey笑言當年試音已知陳慧琳是人才，「我問黃柏高簽不簽她，對方說簽了她才試音。當年唱片公司高層陳少寶都讚她有潛質做天后」。陳慧琳撒嬌道：「早講吖嘛，我當時好驚，他外形好酷，以為他好惡。」

伙李克勤合唱《紅日》

李克勤與Joey合唱《紅日》，克勤稱是Joey點唱。Joey解釋對這歌有情義結，「為這首歌，我第一次好認真入錄音室錄歌，負責彈及做和音」。接住上台的鄭中基笑Joey偏心，克勤行出來有音樂伴奏。Joey立即滿足要求。鄭中基又爆自己才是《紅日》一曲的真正和音，「Joey唱和音，不收貨，於是叫我去補和音」。

做完口腔手術變靚仔

Joey接受訪問，透露一周前曾接受口腔手術，幸康復情况理想，不影響唱歌演出，「上星期我感覺牙痛，以為患牙周病，檢查後發現原來有牙骨枯死了，要開刀清除牙骨碎片」。他笑言手術後面型變尖，更靚仔，又有健身運動，身形也比前好。香港近期氣氛不好，他表示曾考慮個唱延期至明年演出，後來主辦單位有問過相士，認為這日子適合，才增強他演出信心，他說：「我一直好擔心交通問題，希望大家平安！」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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