籲政府推出具前瞻性支援措施 演出業協會提4項紓困建議

逾萬本地從業員失工作

根據演出業協會統計，由6月至今，超過60場次的演唱會受示威活動影響而取消或押後舉行、多個國際表演組織拒絕來港或擱置演出、過萬名本地從業員失去工作及演出機會。主辦機構不單要就取消或押後的演唱會退還已銷售門票，更要在零票房的情况下，承擔場地租金及演出合約等龐大製作成本，令演出業受到沉重打擊。

因此演出業協會向政府提出4項前瞻性紓困建議：（1）寬減票務分紅—建議政府寬減租借場地的票務分紅，以減輕業界的運作成本。（2）為業界增加經營彈性，調整銷售門票比例—如暫時將公開發售門票比例上限由最少三成改為一成，讓演出業可以爭取更多贊助商支持。（3）提供稅務優惠及津貼—如協助主辦機構負擔因電子門票經網絡銷售所產生的手續費。（4）設立演出業界支援基金—協助業界物色及安排演唱會時的資金安排，以備不時之需。

娛樂組