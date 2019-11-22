陳奕迅25場紅館演唱會宣布取消 無法承諾改期演出 悉數退款

娛樂組

陳奕迅相隔6年再次踏上紅館舞台舉行《陳奕迅Fear and Dreams香港演唱會19/20》，自8月公布消息後，隨即掀起撲飛熱潮。20場門票於9月公開發售，因太多人上網搶飛，令售票網一度癱瘓。其後他再宣布加開5場，亦迅速售罄。最貴的980元門票，曾被炒貴數倍。

難保證觀眾安全及交通配套

由於近日紅隧交通癱瘓，張敬軒日前已宣布取消原定於今日起舉行的4場紅館《張敬軒×香港中樂團（盛樂）演唱會》。大家都關注下月9日於紅館開演唱會的陳奕迅，能否如期舉行？昨日主辦單位發聲明宣布鑑於近日社會情况，決定取消全部場次，並安排退票退款。

聲明中表示：「經連月籌備綵排，台前幕後已一切準備就緒，要將最精彩的演出呈獻給期待已久的樂迷。但鑑於近日情况，考慮到是次演唱會將於兩星期後舉行，我們實在無法預計和保證25場演出期間的觀衆安全和相關交通配套。經過與合作單位多番商議後，今天沉重宣布取消原定於紅磡香港體育館舉行的全部25場演唱會並將安排退票退款。這決定對我們來說是極為艱難。除了時間、心血、努力和經濟的損失，我們同時承受近20萬名觀眾和歌手的失望和失落。由於涉及觀眾人數龐大、申請演唱會場地和演職人員檔期配合等問題複雜，請恕我們無法就改期演出作出承諾。」

粉絲有心理準備稱理解

不少粉絲對取消決定多少有心理準備，有留言表示理解，說其實現在大家都沒心情去睇騷，希望香港回復平靜後再看，亦有指今次黃牛最慘。