【開箱】《正義聯盟》暗黑版有望公開 「神奇女俠」都想睇

上映版本脫離DC傳統

事情往後發展，大家清楚不過。《正義聯盟》風格完全脫離DC超級英雄片傳統，換上Marvel（迪士尼）老少咸宜的糖衣，結果激嬲粉絲，電影既不叫好亦不叫座，全球票房只收6.5億美元（約50億港元），直接打亂原定計劃，包括《正義聯盟》續集叫停，亨利卡維（Henry Cavill）亦宣布離隊，拒絕再演「超人」。

就在《正義聯盟》上映兩周年的紀念日子，戲中飾演「水行俠」的積遜莫瑪（Jason Momoa）突然公開表示，他有幸欣賞過薩克薛達執導《正義聯盟》的原裝版本，「絕對值得公開放映」；扮演「神奇女俠」的姬兒加杜（Gal Gadot）前日亦透過社交媒體上載一張黑白劇照，並留下標籤#ReleasetheSnyderCut，呼籲電影公司公開原版《正義聯盟》，藉此為導演及其作品平反。

多名演員表態支持

薩克薛達隨即留言回應：「這位來自遠古的亞馬遜女戰士永遠是對的。」其後「蝙蝠俠」賓艾費力（Ben Affleck）、「鋼骨」雷菲沙（Ray Fisher）等《正義聯盟》拍檔紛紛表態支持，事件頓成網絡熱話。更令人興奮的是，曾在《正義聯盟》片尾彩蛋驚喜現身的奸角、《光豬舞壯士》祖曼堅尼路（Joe Manganiello）飾演「喪鐘」，同日亦透過社交媒體響應呼籲，轉載#ReleasetheSnyderCut標籤之餘，又公開多款「喪鐘」造型照，隨即在網上瘋傳。

有機會在串流平台「復活」

雖然事件在網絡鬧得沸沸揚揚，但據美國綜藝網站The Hollywood Reporter報道，電影公司似乎未有打算即時回應，此舉或許與薩克薛達版本《正義聯盟》尚未完成後期製作，根本不可能公開放映有關。

不過，有網民認為粉絲不必悲觀，原因是發行《正義聯盟》的華納電影公司，將於明年春季推出串流平台HBO Max，或有機會把薩克薛達版本視為秘密武器推出，情况就如串流平台Disney+最近上架，迪士尼把旗下《復仇者聯盟》、《星球大戰》等系列的從未曝光片段一併公開，首日已成功吸引千萬用戶登記。