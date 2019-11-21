初出茅廬被《權力遊戲》監製施壓 愛美莉格爾：裸得太多

現年33歲的愛美莉格爾表示，9年前剛從戲劇學校畢業，拍過一兩齣戲，雖然在《權力遊戲》擔正演出，但首季有過量的裸露鏡頭，雖然知道是符合劇情發展，她卻沒拍牀戲經驗，感到很不舒服，也應付不來。

「我從沒拍過這些戲，卻要全裸面對現場所有人，我不知道應該怎樣做」。愛美莉說嘗試過「反抗」，要求可否把被子拉高一點，但監製會施壓，「他們會說你也不想讓《權力遊戲》的粉絲失望吧？」愛美莉稱當時的反應是想爆粗。

感謝積遜莫瑪維護

愛美莉稱幸好在劇中扮演「龍母」丈夫的積遜莫瑪十分體貼，知道她苦惱之處，所以拍攝牀戲期間會跟導演和工作人員溝通，確保她毋須做讓自己感到不快及不舒服的事。難怪積遜莫瑪雖然只是拍了一季《權力遊戲》，但愛美莉跟他到如今都保持深厚友情，會互相慶祝生日，不時在社交網貼出合照。

其實今年3月，愛美莉在《紐約客》曾撰文講述拍攝《權力遊戲》期間的苦况，她拍畢第1季，腦動脈瘤第一次破裂，她當時年僅24歲，進行第一次腦部手術後更造成她患上「失語症」，連自己全名也記不起來，當時非常痛苦。

愛美莉說病况最糟糕時甚至想過要求醫護讓她結束生命；但她出院康復後在一次例行檢查中，醫生又發現她的大腦另一側出現腦動脈瘤，且可能隨時破裂，之後接受第2次手術，並因併發症，曾留醫1個月。

新片下月香港上映

愛美莉格爾拍完《權力遊戲》後，轉而投身影壇，她主演的愛情喜劇《舊年聖誕好戀嚟》，下月5日在港上映，該片由《凸務MADAM》保羅菲（Paul Feig）執導，除了愛美莉跟亨利高定演出外，還有金像影后愛瑪湯遜（Emma Thompson）及楊紫瓊客串。

《舊年聖誕好戀嚟》故事講述諸事不順的愛美莉處於人生樽頸位，在聖誕裝飾店替巴辣老闆娘打工。某日她在店外遇見暖男亨利高定，二人由不相識到打破隔閡再情投意合，一切卻未必是最好時機。