【開箱】韓劇龍頭製作公司一季掙近9億 《阿斯達年代記》開拍第2季

Studio Dragon炮製大批人氣劇

韓國與香港兩地的電視台不同，大部分韓劇均由製作公司負責創作、拍攝及推銷，繼而將播映權售予電視台。製作公司投入資源拍劇，收取本土電視台的播映權費用外，還會將劇集出售至海外，收益還包括周邊產品、植入廣告等。韓劇在海外大受歡迎，大部分在韓國播出的劇集，均能出售到世界各地電視台；近年崛起的影視串流平台，甚至與韓國電視台同步播出劇集，名副其實煲劇無國界，也令製作公司增加多一筆可觀收入。

韓國大企業CJ E&M旗下的Studio Dragon，專營劇集製作、策劃及銷售，人氣劇集包括《法妻當自強》、《藍海傳說》、《鬼怪》、《陽光先生》及《阿爾罕布拉宮的回憶》等等。

Studio Dragon日前公布季度業績，第3季營業額達1312億韓圜（約8.82億港元），較去年同期上升6%，並且是該公司成立以來最佳季度業績，第3季凈賺115億韓圜（約7700萬港元）。Studio Dragon首3季營業額均達1000億韓圜（約6.73億港元）以上，預料第4季也相距不遠，有望全年達4000億韓圜（約27億港元）。據報Studio Dragon今年受惠於《阿斯達年代記》、《德魯納酒店》、《醫生耀漢》及《春夜》等人氣劇，業績見新高，預料正在熱播的《抓住幽靈》及下月首播的《愛的迫降》，將為該公司第4季帶來可觀盈利。

有意伙拍美國公司進軍內地

Studio Dragon透露，正與美國及亞洲大型製作公司合資拍劇，並與影視串流平台Netflix合作，攝製3齣新劇，兩家公司早前已合製由金所泫主演的《喜歡的話請響鈴》。該公司又指出，串流平台市場持續發展，除了Netflix外，最近新登場的Disney+明年進軍亞洲，Studio Dragon有望借與Disney+合作，繼而打開內地市場。內地於2016年實施「限韓令」後，韓劇在內地發展受到局限，若Disney+能打入大陸，也可帶挈合作伙伴Studio Dragon正式登「陸」。另外，他們明年亦會在美國成立分公司，加速與當地企業合作，將公司的海外銷售比例增至50%。

李敏鎬新劇明年SBS播出

據悉，Studio Dragon落實明年開拍《阿斯達年代記》第2季，該劇今年6月首播時，收視未如理想，全劇18集平均得6.55%收視，但首季成本不菲，大概寄望第2季無論收視和盈利回升。至於陣容方面暫未有公布，但預料宋仲基、張東健、金智媛及金玉彬等原班人馬演出。Studio Dragon另一重頭劇是李敏鎬與金高恩主演的《The King：永遠的君主》，預計明年上半年在SBS電視台播出。