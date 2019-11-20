兒子7個月大 張致恒宣布老婆再懷孕

雯雯前日留言暗示有喜

雯雯前日在社交平台上載Steven抱着囝囝的溫馨合照，她留言：「已經幾日食唔到嘢……什麼都無力做唔到，辛苦你照顧個仔，仲要照顧我，辛苦你要將我食完一兩啖嘅嘢食埋佢，辛苦你要一日煮咁多餐畀我食，辛苦你要遷就我嘅脾氣同無理取鬧。」

當時不少網民已猜測雯雯是否再度懷孕，因她寫道：「仲有幾個月，大家一齊努力堅持埋佢。」字裏行間似暗示有喜。

Steven回覆老婆說：「因為你，我真係要好好減肥先得，如果唔係我抱唔到兩個啊，我愛你。」日前Steven的35歲生日當天，雯雯上載全家福說：「下年……我身體回復正常，答應你，我一定會親手煮番餐飯畀你食。希望接下來我哋一家人可以簡簡單單、齊齊整整過每一個生日同節日，𠵱家一齊努力迎接我哋嘅下一個旅程。」

張致恒努力掙錢養家

昨晚Steven在上載雯雯抱着天寶的照片，宣布喜訊：「多謝大家嘅祝福，感謝主畀多一個小孩我哋，其實我同太太都好鍾意小朋友，天寶又可以多一個細佬或者細妹，我覺得咁樣屋企又熱鬧又開心，所以我會更加努力，令到佢哋快樂成長！」

娛樂組