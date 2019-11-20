蔡少芬誕B仔樂兒 張晉追仔成功嗌封肚

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蔡少芬與張晉昨日宣布兒子已出世的喜訊，張晉在社交網上載一家五口的溫馨合照，細女張信兒抱着弟弟。張晉開心留言：「11月15日，母子平安，歡迎張樂兒來到張家，我們平安回家啦！」蔡少芬轉發說：「說不出的感恩！我出品的都有8磅以上！哈！不知道樂兒快不快樂，但，他已經帶給我們一家好快樂了！感恩！」

大隻B仔重8磅2安士

蔡少芬之後回覆傳媒，表示兒子重8磅2安士，好健康，張晉有入產房剪臍帶，好照顧她。蔡少芬說：「一開始好驚，又要重新學習湊BB，但一見到BB的時候，就好感動和眼濕濕。好感恩又好興奮，多謝上天給我一個寶貴的產業。兩個家姐都已經大個女，所以好惜弟弟。」

「今次是感恩的意外」

提到「封肚」問題，蔡少芬續說：「其實6年前已經封了肚，今次是一個感恩的意外，就算生多咗個，都唔會減產（工作），大家記得有工作就要搵我啦！」再做爸爸的張晉興奮表示兒子是大隻B，「我哋當然非常之開心，母子又平安。其實我哋無想過會再有小朋友，所以……真係封，再唔封就我封」。

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