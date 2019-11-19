【開箱】Netflix今年唯一滿分電影 《黑人音樂教父》奧巴馬都讚好

最近有外國傳媒透過影評網站「爛蕃茄」（Rotten Tomatoes）的得分指標，歸納出本年度最佳電影，結果只有一齣紀錄片獲得「新鮮度」100%（評分方法稍後交代），卻非金像大導馬田史高西斯（Martin Scorsese）拍攝的《Rolling Thunder Revue全紀錄：馬田史高西斯眼中的Bob Dylan》，而是《黑人音樂教父》（The Black Godfather）。

《猜猜猜誰是兇手》不合格

爛蕃茄影評網綜合歐美各大報章雜誌及網站影評人的文章，加上觀眾留言，能夠獲得60%以上好評的電影或劇集，在「新鮮度」一欄便會顯示為「靚蕃茄」；相反地，如果不合格的影視作品，則會變成一枚「爛蕃茄」。

在今年上架的Netflix原創電影中，超過10齣獲得少於60%好評的「爛蕃茄」作品，而且部分更是荷李活明星擔綱主演，包括「新鮮度」只有45%、《老友記》珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）和《中坑同學會》阿當辛迪拿（Adam Sandler）合演的喜劇《猜猜猜誰是兇手》（Murder Mystery），以及新版《盜墓者羅拉》女星艾莉西亞菲瑾德（Alicia Vikander）主演的懸疑片《地震鳥》（Earthquake Bird），以57%「新鮮度」無緣躋身「靚蕃茄」之列。

影響力遍及樂壇政壇

其他新上架電影，包括《以你的名字呼喚我》男星添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）主演古裝片《亨利五世：新王之路》（The King）、美劇《絕命毒師》電影版《續命之徒：絕命毒師電影》（El Camino: A Breaking Bad Movie），以及上文提及的《Rolling Thunder Revue全紀錄：馬田史高西斯眼中的Bob Dylan》等，「新鮮度」都相當不俗，分別獲得71%及92%佳績。

至於今年唯一一齣「零負評」的Netflix原創電影，則是黑人導演Reginald Hudlin執導、群星拱照美籍非裔傳奇製作人Clarence Avant的紀錄片《黑人音樂教父》。

導演花上3年時間籌備，請來一眾樂壇猛將包括Lionel Richie、Snoop Dogg及Quincy Jones、人權領袖Danny Bakewell，甚至美國前總統克林頓和奧巴馬等，與其說是分享對Clarence Avant的看法，不如直接說是「歌功頌德」更貼切。

全片不斷出現：崇拜、優秀、傳奇、尊敬等形容詞，出自上述一班名人明星口中，絕對分量十足。

電影以老牌騷靈歌手Bill Withers的黑白訪問片段揭開序幕，自爆由退役軍人變身歌手的曲折過程，全靠Clarence Avant點石成金。事實上，在過去數十年來，獲他提拔或指導過的歌手、演員、政客及藝術家可謂無數，他的影響力遍及樂壇、商界甚至政壇。

本片透過自述，加上大量訪問片段，感覺就似是翻閱一部活生生的名人傳記，令人畢生受用。