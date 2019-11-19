無綫預先錄影台慶 李佳芯難忘企角落變站前排

昨日電視城保安特別森嚴，一廠主要通道以圍板封住，寫上「傳媒朋友 請勿內進」，原來藝員們盛裝準備錄影台慶開場。有傳眾藝人接命令對傳媒封口，直至錄影消息傳出，部分藝人才獲准停步拍照，但不能接受訪問。李佳芯昨日也有參與「總綵排」，但未換上戰衣，她說參加了幾年無綫台慶，回想由初初企角落頭到站在前排，都很感觸，就如看着自己的成長經歷，她說：「其實我一向不重視排位，但有時都覺得自己老了！當初還是妹妹心態，不過這也是每個藝人的經歷。」

張振朗遇意外撞傷膊頭

「黑仔王」張振朗跟麥秋成鬥街舞，前日綵排遇意外，有傳他被吊臂錄影機撞頭而被送入院檢查。昨晚他回覆《明報》說：「多謝關心，並非傳聞撞頭這樣嚴重，只是撞膊頭。不用太擔心，我會繼續綵排。」

陳國強稱無綫業務受嚴重影響

昨日電視廣播有限公司主席陳國強發表52周年賀辭，他說：「去年我說2018年充滿挑戰，但當時我和所有人都沒有水晶球，可以預見今年香港所發生的事情，使香港陷入前所未有的困境！ 」他提到近5個月的大型遊行與暴力衝突事件嚴重打擊各行各業，又指香港經濟步入寒冬，廣告業首當其衝，也嚴重影響無綫的業務，公司會審慎採取應對措施。祝願香港早日恢復秩序、回復安寧，並深信香港必會回復光明。

記者：林祖傑