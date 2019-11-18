美國開畫遠勝《神探俏嬌娃》 《極速傳奇》票房稱冠

《極速傳奇》根據真人真事改編，講述美國車手卡羅雪比受心臟病困擾，無奈離開跑道，投身汽車設計，受命為福特車厰打造前所未有的新款跑車；卡羅不惜一切力薦最優秀亦最桀驁不馴的英國車手健邁斯，二人以最佳狀態聯手對抗速度極限與人事鬥爭，於1966年法國「勒芒24小時耐力賽」挑戰連續多年雄霸冠軍寶座的法拉利車隊，誓要奪標。據悉此片觀衆接近六成都是35歲或以上男士，預計首周末可收2800萬美元或以上。

《JOKER小丑》全球票房破10億美元

提起票房，上映43日仍盤踞美國票房榜第8位的《JOKER小丑》，在當地累收3.18億美元，全球更衝破10億美元，成為歷來首齣有此佳績的R級電影（17歲以下須由成年人陪同入場）及漫畫改編電影；值得一提的是，近年能收超過10億美元的戲大多進軍內地這個世界第二大電影市場，但《JOKER小丑》暫時仍未准在內地上映。