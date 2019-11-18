澤尻英龍華涉藏毒恐賠3600萬

文：蘇珮欣

據日本傳媒報道，澤尻英龍華前日被捕後已承認藏毒，且一度表示很久以前開始吸毒，並試用不同種類的毒品。她被捕後形象盡毁，導致代言廣告及主演的劇集「下架」，她有份主演NHK電視台明年初首播的大河劇《麒麟來了》，更可能要易角重拍。有傳澤尻因此或需賠償電視台及廣告商至少5億日圓（約3600萬港元）。

疑道端Angelica「報料」

據報日本警方早於一個月前已接獲線報，並對澤尻英龍華展開調查。有傳向警方「報料」者正是混血名模道端Jessica同為模特兒的33歲胞妹道端Angelica，上月初後者與韓籍丈夫涉嫌恐嚇及勒索被捕，有指澤尻與道端一家相熟，不排除Angelica向警方告密。

片瀨那奈「割席」

澤尻英龍華跟日劇《原來是美男》女星片瀨那奈情同姊妹，經常各自帶着男友聚會。日媒引述警方消息稱，認為澤尻不可能獨自吸毒，正調查她身邊的人，包括她拍拖多年的圈外時裝設計師男友。

至於片瀨那奈，昨日亮相電視台直播新聞節目時談到好友被捕，一度眼濕濕稱，「感到悲傷又震驚，在她身邊竟然什麼都不知道，很難過，像被背叛一樣」。片瀨那奈雖然與澤尻「割席」，但網上流傳兩人一同夜蒲的照片，暗示片瀨那奈不可能對澤尻吸毒一無所知。

被捕前蒲夜店照曝光

另一方面，日本雜誌《週刊文春》於澤尻英龍華被捕後，公開她被捕前3小時在澀谷某夜店狂歡的照片，指她在夜店不停喝酒，並與身邊男性熱情擁抱，她的男友當時也在場。