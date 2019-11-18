「步驚雲」喜遇師弟「聶風」 郭富城望明年落場賽車

娛樂組

城城在社交網分享多張合照，並透露明年想落場參賽。他寫道：「出席澳門格蘭披治大賽車擔任頒獎嘉賓，遇到很多熟悉的臉孔。包括一些自己也相當看好的車手，而且更開心是可以把獎盃頒到他的手上，同時亦感受到車手們得獎的自信。我希望如果明年再來這個賽車盛會，可以是車手，也是不錯。在會場內亦遇上《風雲》的『聶風師弟』伊健，大伙兒在後台拍照敘舊，也是開心。」

李施嬅頻集郵 再遇《金宵》舞伴

李施嬅大曬與城城、伊健、MIRROR成員Anson Kong等的合照，當中與Anson Kong曾在熱爆劇《金宵大廈》共舞，成功集郵。她說：「第二次參與 #澳門格蘭披治大賽車。每次參與都好似同一班朋友敘舊的感覺。今次特別深刻，因為有我兒時大愛電影《風雲》兩大男主角『步驚雲』城城和『聶風』伊健同場，還有可以有緣和CoCo姐（她在《金宵大廈》角色）伴舞的俊男Anson Kong同場工作，恭喜你現在的成就，繼續加油啊，期待下一次。#世間所有的相遇都是久別重逢 #金宵大廈金句。」

歌迷會取消林峯生日派對

另一方面，林峯、胡杏兒、楊采妮昨日亦有擔任嘉賓，林峯傳下月8日40歲生日當天迎娶女友張馨月，昨日他的歌迷會突然宣布取消12月8日的生日派對，令當天他結婚的傳聞更甚囂塵上。