台南世紀婚禮 讀誓辭互搞喊 林志玲努力造人 讚Akira滿分

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圖文提供：自由時報、中國時報

林志玲與Akira的婚禮於昨午3時30分先在「全臺吳姓大宗祠」舉行傳統儀式，林志玲好友蔡康永擔任主持人。林志玲於下午2時許與Akira在酒店出發，林志玲穿著白色鏤空珍珠墜飾婚紗，蹺着爸爸林繁男的手進場；Akira則穿黑色燕尾禮服，帥氣現身。林志玲媽媽吳慈美被問是否滿意女婿Akira？她說︰「滿意！滿意！」而林志玲乘坐的白色勞斯萊斯花車，全球僅得3輛，市值估計約1億台幣（約2500萬港元）。

林爸爸託付女婿：一切拜託你了

林志玲在儀式上與Akira對拜後，已忍不住激動落淚。他們依照傳統習俗向雙方父母奉茶，林爸爸以台語對女婿Akira說：「一切拜託你了！」林志玲聞言再次感動落淚。

新娘：我的餘生希望和你一起度過

之後兩人各自宣讀誓辭，Akira深情望着林志玲用普通話說出愛的宣言：「讓我們一起走下去，謝謝你的愛情，謝謝你相信我，我會讓你成為全世界最幸福的人，丈夫良平，2019年11月17日，I Love You。」然後他再說：「志玲，今天很開心我們成為夫妻了。」到林志玲宣讀誓辭時，她先以日文讀出，但說到一半已淚崩，Akira也跟着流淚。林志玲再用普通話說︰「親愛的良平，這個地方裝滿了我爸媽的愛情，謝謝你，這麼溫暖的牽着我的手，回到這個地方共組家庭。我們相識8年，謝謝你，讓我相信愛情，讓我有勇氣，我願意和你去面對未來的每一個事情，所有順境逆境、好的跟不好的一起度過。老的時候，還能一起手牽着手，我相信愛毋懼，我不怕任何驚濤駭浪，希望細水長流，我們很晚才再一起，我的餘生希望和你一起度過，我愛你。」

夫婦激吻10秒 林志玲惜到拗腰

他們交換結婚戒指後，新郎惜新娘，林志玲顯得有點怕醜，Akira就霸氣攬實太太激吻約10秒，林志玲更惜到拗腰，非常甜蜜！他們又應蔡康永要求再惜惜。

當地市政府封街 數千市民圍觀

儀式後，一對新人先返酒店休息及換衫，再到台南美術館一館舉行酒會及婚宴，筵開12圍，只邀請至親好友參加，場外卻吸引數千市民圍觀。雖然只屬小型婚宴，但獲當地市政府高度重視，考慮到交通與婚宴順利，宣布下午4時起擴大封街範圍。林志玲換上性感粉色Deep V紗裙，如仙女下凡，Akira就換上白色西裝。林志玲趁空檔上載婚照到社交網，留言︰「1117～一起幸福。」

其後，林志玲與Akira在婚宴前走到美術館2樓，向場外的粉絲及市民揮手，之後再回到1樓大門跟媒體打招呼，林志玲甜蜜親吻丈夫臉頰，Akira也應要求回吻。林志玲說︰「大家的祝福，我們都收到了！（丈夫有幾多分？）100分！」被問到會否努力造人時，她嬌羞說︰「我會努力！」不過被問會去哪裏度蜜月時，林志玲笑言是秘密。

緋聞舊愛言承旭登內地熱搜榜

林志玲結婚，與她傳足17年緋聞的言承旭昨日一同登上內地熱搜榜，有粉絲說兩人已是過去式，請放過言承旭。