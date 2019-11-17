張藝謀獲藝術成就獎 梁朝偉驚喜現身獻花

梁朝偉是去屆獎項得主

張藝謀執導數十年，獲得無數獎項及榮譽。前晚他在上海出席「尚流Tatler Ball 2019」，獲大會頒發「亞洲卓別靈電影人士藝術成就獎」，表揚他的電影成就。該獎的上屆得主梁朝偉（偉仔）驚喜上台獻花祝賀張藝謀，他們開心擁抱，談笑甚歡。偉仔於2002年曾拍攝張藝謀執導的電影《英雄》，他們對影壇有不少貢獻。「亞洲卓別靈電影人士藝術成就獎」（Chaplin Award）自1972年創立至今，去年偉仔是首名亞洲電影人獲頒這項殊榮。

張藝謀獲獎開心，太太陳婷及女兒一同出席分享喜悅。陳婷甚少與張藝謀出席公開活動，她一身白色長裙優雅大方，被讚氣質不輸給其他女明星。

劉嘉玲陳婷鬥靚鬥搶鏡

偉仔的太太劉嘉玲亦同樣搶鏡，她穿著露肩花裙，搭配白色手套，充滿型格。她現在是偉仔的經理人，還散發女強人魅力。偉仔則穿黑色西裝及打煲呔，極之帥氣。偉仔與劉嘉玲在台下表現恩愛，舉杯暢飲。劉嘉玲在社交網曬晚會的照片，包括偉仔與張藝謀及已故差利卓別靈（Charlie Chaplin）孫女Kiera Chaplin的合照，還有偉仔多張單人照，偉仔笑容滿臉，心情靚爆。

娛樂組