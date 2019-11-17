【開箱】《極速傳奇》追逐男人的浪漫 兄弟情贏俏嬌娃

預計開畫收千萬美元

據娛樂新聞網站Hollywood Reporter報道，《極速傳奇》預售成績超預期，估計美國開畫日可進帳1000萬美元，首周末約收2700萬美元；反觀《神探俏嬌娃》在爛番茄影評網站暫時總評分68，不算壞也談不上好，估計首日約收400萬美元，首周末徘徊1000萬美元上下。

《極速傳奇：福特決戰法拉利》為什麽在美國的票房能抛離有3名年輕貌美女演員擔正的《神探俏嬌娃》？後者再度重拍已失新鮮感，可能是原因之一；《極》片無論台前幕後的陣容其實都不弱，導演占士曼高（James Mangold）拍過《狼人：武士激戰》及《盧根》，前作《我有冇問題》與《弦途有你》，又分別為安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）及麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）帶來奧斯卡最佳女配角及影后殊榮。《極》片更集合「蝙蝠俠」基斯頓比爾（Christian Bale）和《火星任務》麥迪文（Matt Damon）主演。

真人真事改編 挑戰耐力賽

《極速傳奇》講述美國車手卡羅雪比（Carroll Shelby）受心臟病困擾，無奈離開跑道，投身汽車設計，受命為福特車厰打造前所未有的新款跑車；卡羅不惜一切力薦最優秀亦最桀驁不馴的英國車手健邁斯（Ken Miles），二人以最佳狀態聯手對抗速度極限與人事鬥爭，於1966年法國「勒芒24小時耐力賽」，挑戰連續多年雄霸冠軍寶座的法拉利車隊，誓要奪標。

此片根據真人真事改編，麥迪文在片中飾演的卡羅雪比，1959年贏得法國勒芒24小時耐力賽冠軍，事業攀上高峰之際，卻驚聞自己心臟再難負荷賽車場的高速壓力；但他心繫賽車，遂在洛杉磯威尼斯海灘附近開設了小型車廠，投身設計行業。

卡羅雪比一直很欣賞健邁斯（基斯頓比爾飾），認為他才華橫溢，所以邀請對方擔任試車手，協助調校跑車性能，為車廠作出最大貢獻。健邁斯個性率直，有天才車手的觸覺，對賽車熱誠，期望精益求精，但同時決不妥協，在很多人心裏是個超級「麻煩友」，所以一直未被大型車隊招攬。退下跑道火線的卡羅雪比眼中，健邁斯卻是最好的車手，即使難以馴服，但樂於保護他，一起追逐男人的浪漫，合作完成夢想賽車的心願。及後卡羅車廠的出品獲福特汽車賞識，雙方合作，卡羅決定利用福特汽車的財力，設計能挑戰賽車界王者地位的超級跑車，同時這對兄弟班拍檔也要面對福特汽車的辦公室政治等問題。

基斯頓比爾演出受矚目

由於片中背景是1960年代，很多經典賽車已停產或變成價值不菲的古董車，劇組只好找來專業團隊製作供拍攝用的跑車，結果製作了34輛初賽用的賽車，當中包括12架GT40、15輛法拉利及5架保時捷。至於勒芒賽場其實也跟當年不一樣，所以劇組在喬治亞州一處鄉郊找到充滿法國風情的場景，重塑這經典賽道；至於車廠維修站及觀衆席，則在一個私人機場搭景拍攝。

不過最矚目的是扮演健邁斯的基斯頓比爾，試過狂減磅演出《擊情手足》，並贏得奧斯卡最佳男配角獎，到去年的《為副不仁》扮演前美國副總統切尼，又增肥至220磅，今次拍《極速傳奇》基斯頓又再度減磅演出，不少影評人看好他有望再次爭獎。