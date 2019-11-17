澤尻英龍華涉藏毒被捕 廣告即時停播 恐飛出新劇《麒麟來了》

據日本傳媒報道，警方昨日上午8時多，搜查澤尻英龍華位於東京目黑區的寓所，在她房間的一個飾物盒中搜出兩粒膠囊藥丸，內有約0.09克白色粉末，經化驗後證實是俗稱「搖頭丸」的合成毒品MDMA。

承認擁有毒品 被沒收手機

警方表示，澤尻英龍華在搜查過程中沒有反抗，並且承認毒品是她所有，故被拘捕，並沒收其手機。警方表示會深入調查她從何途徑獲得毒品。昨日晚上7時多，澤尻從東京千代田區警署移送到灣岸警署繼續拘留。雖然車廂拉了布簾，未能見到澤尻露面，但現場聚集大批傳媒採訪。

澤尻英龍華涉毒消息曝光後，外界大表震驚。她所屬事務所表示，正在確認事實，對於事件為大家帶來麻煩及擔心，感到抱歉，澤尻事務所會關注調查進度，嚴正看待。

澤尻英龍華有份演出NHK明年1月5日首播的大河劇《麒麟來了》，扮演濃姬一角。日媒指NHK昨日已火速將澤尻有份演出的10部舊作，在收費網站「下架」，NHK雖然表示正在商討澤尻在《麒麟來了》的戲分會如何處理，但估計易角機會甚大，現時《麒麟來了》的官方網站，已找不到澤尻相關資料。她有份演出的求職網站廣告，前日才公開，但她被捕後不久已即時停播。

拍《一公升的眼淚》走紅 閃婚閃離

2001年出道的澤尻英龍華，因主演日劇《一公升的眼淚》、《太陽之歌》而為人所熟悉。她曾憑《整容天后》入圍有日本奧斯卡之稱的電影學院獎最佳女主角。最近她伙拍《銀魂》小栗旬主演新片《人間失格：太宰治和他的女人》，當中有不少大膽演出，該片目前正在香港上映。另有日媒指澤尻脾性向來難搞，曾在公開活動「黑面」示人，近年工作態度略有改善，如今爆出涉毒醜聞，其人氣勢必下滑。

私生活方面，澤尻英龍華2009年與DJ高城剛結婚，婚後一年，澤尻單方面宣布婚姻破裂，要求與丈夫離婚，直至2013年底二人才正式簽下離婚協議書。澤尻其後被爆搭上服裝設計師，兩人發展地下情多年，早前有傳澤尻想專心拍劇，所以主動跟男友分手。

文：蘇珮欣