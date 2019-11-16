【開箱】抖音遠征荷李活成功 社交網主導千禧世代消費

抖音美國下載次數逾1.2億

只是勢力龐大如尊尼事務所也難敵時間巨輪；除了極重私隱的藝人，今天還有誰沒一兩個社交網帳戶？近年尊尼放寬規限，旗下藝人終於可在網上「露面」，並紛紛進軍社交網，木村拓哉捨日本人慣用的Instagram、Twitter，率先開通微博，進軍內地用意明顯，而且他頗為勤力，不時更新生活及新戲的消息；木村的同門師弟「嵐」雖然明年底將停止演出，但為跟粉絲保持聯絡，早前亦一口氣開了5個社交媒體帳號，包括Twitter、facebook、Instagram、TikTok及微博帳號。

TikTok即抖音，在內地崛起，近兩年紅到海外，據悉單是美國就超過了1.2億下載次數，尤其受Z世代中的13至16歲青少年歡迎。網民愛在TikTok放不同短片，有人咪嘴唱歌或跳舞，也有透過手機鏡頭記錄個人生活，諸如卸妝、讀書、刷牙、睡覺等等瑣碎事，看似無聊，不少人卻認為有趣。由於年輕支持者眾，不少荷李活明星都透過抖音跟粉絲互動，譬如樂壇小天后Miley Cyrus和《雙子任務：疊影危機》韋史密夫（Will Smith）等。

男士愛YouTube 女性鍾情Instagram

根據民調機構Morning Consult早前向2000人調查的資料顯示，美國13至22歲的Z世代男性，53%最喜歡的社交平台是YouTube，其次是Instagram（34%）與Snapchat（5%）；女性則有43%鍾情Instagram，險勝YouTube（42%），第3位則是facebook（4%）。至於23至28歲的千禧世代，男士同樣最愛YouTube，佔了41%，其次為Instagram（25%）及facebook（19%）。女性方面，四成人愛Instagram，YouTube和facebook則分別有27%和26%支持者。

Morning Consult調查亦發現，社交媒體對Z及千禧世代的消費行為影響甚大，88%受訪者稱會透過社交網發現感興趣購買的產品；56%受訪者會透過社交網認識人士的帖文而消費，而五成受訪人士表示，社交網是獲取新產品資訊的平台。

這調查亦可解釋為什麽在社交網擁有愈多追隨者的藝人，愈受品牌歡迎，甚至創立自己的生意，最成功例子首推真人騷女星Kylie Jenner，她在Instagram的追隨者超過1.5億，乘勢推出個人美妝品牌，深受美國少女歡迎，限量版彩妝，經常吸引消費者大排長龍，社交網正是她親自示範和推銷的平台；今年3月財經雜誌《福布斯》公布當時年僅21歲的Kylie，正式取代社交媒體facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg），成為歷來最年輕的白手興家億萬富翁。同樣活躍於社交媒體的藝人，譬如Kylie同母異父的家姐Kim Kardashian、樂壇天后Rihanna和Lady Gaga，也先後成立彩妝品牌賺錢。