李小璐賈乃亮宣布離婚 共同撫養7歲女兒

與PG One咀嘴片段流出

今年4月，曾有疑似賈乃亮與李小璐的離婚協議書曝光，當時兩人齊聲否認。上月有李小璐與PG One的跳舞及咀嘴片段流出，令離婚傳聞更囂塵上。

前晚賈乃亮與李小璐發聲明宣布離婚，表示雙方曾有過美好時光，為最終分別感到遺憾。聲明指原本打算在離婚協議簽署並辦理完離婚登記後，當日想即時公布；但基於不佔用網絡公共與輿論資源的考量，一直未有公開。但鑒於再有視頻事件曝光，為免事件對雙方發生持續的侵害，並考慮到保障孩子健康成長，希望公布後，因二人婚姻狀况導致的輿論畫上句號，他們會共同撫養孩子成長。聲明未有提到兩人的離婚日期，但發出日期是11月3日。

李小璐為女兒放棄做傻事

李小璐昨日凌晨發長文稱有段時間在網路上鋪天蓋地的謾駡、侮辱，瞬間把她變成了「眾矢之的」。她還透露想過自尋短見，但為女兒放棄念頭，要堅強及盡母親責任。

娛樂組