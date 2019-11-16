新劇伙譚凱琪演夫妻 郭晉安遺憾無親熱戲

譚俊彥爆靚湯愛玩暗戀

譚俊彥爆靚湯不單止在劇中暗戀他，現實生活也愛玩暗戀。靚湯坦言暗戀是她的強項，「我喜歡暗戀人。（為何不明戀？）我是女仔，難以開口」。在旁的譚俊彥表示已留意身邊兄弟，看誰適合靚湯，然後將靚湯「售出」。不過靚湯不急於拍拖，一切看緣分。譚俊彥又爆和靚湯有親熱戲。問到會否挑戰張頴康與馮盈盈在《解決師》那場浴室激情戲？靚湯表示沒那麼激烈。譚俊彥稱該做的都會做，但無咁光猛，只在牀上碌來碌去，拍攝時他會嗽口和刷牙。

記者：柯美

攝影：孫華中

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